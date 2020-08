Som far så søn: Prica scorede på frispark i AaB-nederlag

FODBOLD:Som så mange andre klubber var AaB onsdag til VAR-dag i Ikast, og det blev også til sæsonens første testkamp, da AaB tabte med 2-1 til superliganedrykkerne fra Esbjerg.

AaB fik brugt tre af de indtil videre fire nye spillere, der er kommer til i den alternativt placerede sommerpause, mens portugisiske Pedro Ferreira så kampen fra tribunen.

4 Foto: Torben Hansen VAR test kamp i Ikast. AaB Esbjerg

Han kunne dog ikke være imponeret af sine nye holdkammerater i kampens første halve time, hvor Esbjerg sad på spillet og allerede kom foran efter otte minutter, da Joni Kauko blev spillet fri efter et boldtab fra Rasmus Thelander.

AaB havde både Prijovic og Nkada med i startopstillingen, men sidstnævnte fik ikke mange chancer for at vise sig frem i de 45 minutter, han fik på banen, hvor bolden sjældent bevægede sig over i hans højre angrebsside.

AaB kom mest igennem i venstre side med tvillingeparret Lukas og Oliver Klitten, men alt for sjældent udmøntede det sig i chancer. Bedste chance var på et direkte frispark, hvor hjemvendte Wessam Abou Ali tordnede bolden ind på Esbjergs Rudolph Austin.

AaB havde også chancen på dødbolde, hvor Rasmus Thelander og Kasper Pedersen var gode til at komme først på indlæggene.

Men kort før pausen førte endnu en personlig fejl til endnu en scoring til vestjyderne. Denne gang var det Magnus Christensen, der slet ikke var opmærksom på en modstander i ryggen, og boldtabet endte igen ved Joni Kauko, der sikkert kunne prikke den forbi Jacob Rinne.

AaB skiftede samtlige 11 spillere i pausen, og det gav plads til den unge svenske angriber Tim Prica, og den bare 15-årige målmand Theo Sander.

Og svenske Prica, der i forvejen har store forventninger til sit navn som søn af den måske bedste AaB-angriber igennem tiderne, skulle ikke bruge lang til på at vise sit talent.

På et frispark skruede han perfekt bolden rundt om muren og ind i hjørnet, så AaB kunne reducere til 2-1.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

AaB var i det hele taget klart bedre med efter pausen. Flere gange formåede holdet at komme bagom EfB-defensiven i højreside, hvor man forsøgte skrå bolde bagud i feltet, og også her var Tim Prica tæt på at komme til en scoring, men måtte se sit forsøg blokeret i det lille felt.

AaB pressede på for en udligning, men det gav også enkelte muligheder i den anden ende. Men den 15-årige Theo Sander spillede en glimrende halvleg og viste hvorfor han regnes som et stort talent på Hornevej.

Efter 43 minutter var det anfører Tom van Weert, der var tæt på for AaB efter en god kombination fra et indkast. Hollænderen halvfglugtede mod mål, men den gik snert forbi den fjerne opstander. Også et direkte frispark fra samme van Weert var tæt på i overtiden.

Dermed endte det med et nederlag for AaB, der dog allerede lørdag kan revanchere sig, når Silkeborg gæster Aalborg. Den kamp kan du se direkte på nordjyske.dk med kampstart klokken 12.00.