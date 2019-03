Investering i spillertrup: AaB havde et stort underskud i 2018

FODBOLD: AaB kom ud af 2018 med et underskud på 22,8 mio. kroner. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Resultatet skal holdes op mod, at klubben året før havde et overskud på 13,1 mio. kroner.

- Selvom resultatet for 2018 primært forekommer på baggrund af strategiske og sportslige investeringer foretaget som følge af vores indtjening i 2017 og 2016, så er resultatet for 2018 ikke tilfredsstillende, fastslår AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum i pressemeddelelsen.

Spillersalg i 2016 og 2017 gjorde det muligt for AaB at investere i superligatruppen i 2018. Det er den primære årsag til underskuddet, oplyser klubben. AaB har qua ovenstående investeringer indgået yderligere forpligtelser i årene 2019-2020. Klubben forventer derfor et underskud i 2019 i niveauet 15-20 mio. kroner inklusive spillersalg og uden europæisk deltagelse.

Omsætningen udgjorde 70 mio. kroner i 2018 mod 63,2 mio. kroner i 2017.

Der er en stigning i TV-indtægter på 5,6 mio. kroner som følge af bedre placeringer i Superligaen, og indtægterne i forbindelse med kampafvikling er øget med en mio. kroner.

De eksterne omkostninger er faldet med 1,1 mio. kroner til 29,5 mio. kroner i 2018, mens personaleomkostningerne for 2018 ligger på samme niveau som i 2017.

- Som klub har vi været i en proces for at skabe et konkurrencedygtigt fodboldhold, samtidig med at fokus nu er rettet mod at højne oplevelsen for tilskuere og fans og højne værdien for vores sponsorer, og den del vil vi også have opmærksomheden rettet mod i de kommende år, siger Thomas Bælum.

Egenkapitalen udgør 89,6 mio. kroner pr. 31. december 2018.

Med undtagelse af leverandørgæld og andre gældsforpligtelser på 19,5 mio. kr. pr. 31. december 2018 er AaB gældfri. AaB har således ingen rentebærende gæld.