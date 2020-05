Hobro kan få en fordel i nedrykningskamp: Se billederne fra den første træning

FODBOLD:For første gang i to måneder var Hobros superligatrup mandag samlet på klubbens træningsanlæg på Amerikavej, efter at statsminister Mette Frederiksen torsdag aften gav 3F Superligaen grønt lys til at forberede en genstart.

Og den dag har været længe ventet, selv om store dele af Hobro-truppen i modsætning til nogle af konkurrenterne i Superligaen ikke har været hjemsendt, men til gengæld henvist til gruppetræninger med deltagelse af maksimalt otte personer.

- Jeg har været glad for de gruppetræninger, for det kan være mentalt hårdt at skulle holde sig i gang alene så længe, men det var dejligt at komme rigtig i gang igen. Det var som køer på græs i dag, siger anfører Jonas Brix-Damborg.

Mandag var til gengæld første arbejdsdag i lang tid for sportschef Jens Hammer Sørensen, der modsat store dele af spillertruppen har været hjemsendt på statens lønkompensationsordning.

- Det har været rigtig træls for nu at sige det på godt jysk. Det er første gang i rigtig mange år, at jeg ikke har haft min daglige gang i Hobro IK, og det har jeg ikke været ret god til, siger sportschefen.

Udsigten til, at 3F Superligaen nu kan genstartes er blevet modtaget med særlig stor lettelse i Hobro IK, efter at bestyrelsesformand Lars Kühnel i NORDJYSKE varslede, at det kunne ende i en konkurs, hvis man ikke fik lov at spille sæsonen færdig.

- Uanset om man er fodboldspiller, eller om man er i den øvrige del af erhvervslivet, tror jeg, at den her uvisheden med, at man ikke ved, hvor verden står, og om man kan komme i gang om 14 dage, en måned eller et halvt år er et helvede at være i.

- Hos os er der så samtidig kommet den her udmelding, som ikke har været særlig sjov at forholde sig til, men vi har prøvet at fokusere på de ting, vi kunne gøre noget ved, så vi har forsøgt bare at give den gas til de her gruppetræninger, siger Jonas Brix-Damborg.

Og trods de økonomiske kvaler har Hobro IK altså i modsætning til flere konkurrenter ikke gjort fuldt brug af muligheden for at sende sine spillere hjem på lønkompensationsordningen. Håbet er, at det kan komme klubben til gavn i sidste ende.

- Der var få klubber, der trænede videre, men jeg anbefalede bestyrelsen, at vi skulle gøre det, for vi skal hele tiden jagte de parametre, hvor vi kan optimere, om det så bare handler om en procent, vi kan flytte. Det blev der heldigvis sagt god for, og jeg håber og tror, at det giver os en fordel, at vi har trænet under ordnede forhold, siger Jens Hammer Sørensen.