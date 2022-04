Som larmen blev lagt i graven, vågnede Aalborg Pirates fra de døde med magtpræstation i guldkamp

ISHOCKEY:Efter et nederlag på 0-2 i Rungsted i 2. DM-finale søndag, skulle Aalborg Pirates tilbage på sporet tirsdag aften, og det kom de så sandelig med en præstation i mesterklasse i et dramatisk og ondt opgør på isen, der endte med en 8-1 sejr.

Miserabel start på opgøret, mindre kan ikke beskrive, hvordan det startede for Aalborg Pirates tirsdag aften. Under to minutter gammel var kampen nemlig, før piraterne var bagud med 0-1 på hjemmebanen, der samtidig manglede den fornødne gnist fra starten af opgøret.

Dylan Steman og Lasse Bo Knudsen forsøgte at få gang i holdet og isarenaen med noget gnist, da de begge i to enkeltstående situationer endte i slåskampe med Lasse Bo i den hårdeste infight, der endte med udvisning til både ham og Rungsted-spilleren.

Lige lidt hjalp det på spillet og stemningen, og det var i begyndelsen som at være til en begravelse, hvilket især kom til udtryk, da Pirates for første gang skulle spille i undertal.

I første finalekamp i Sparekassen Danmark Isarena var der uddelt larmende horn, der skulle bruges i hjemmeholdets undertalsperioder. Tirsdag var de ikke en del af tilskuernes remedier, og der var i stedet larmende tavshed i de to minutter, og den stemning var savnet der, men også i resten af kampen.

Aalborg Pirates vandt den vigtigste slåskamp på isen tirsdag aften på hjemmebanen. Foto: Henrik Bo

På forunderlig vis fandt Aalborg Pirates målet ved Thomas Spelling næsten femten minutter inde i 1. periode, og herfra fandt piraterne et helt nyt gear, og der skulle kun gå lidt over et minut mere, før Pierre-Olivier Morin kunne bringe nordjyderne i front på en friløber.

Herefter var energien en helt anden på isen, hvor intensiteten og tacklingerne var løftet op på et højere og hårdere niveau fra hjemmeholdets side. Det lovede lige pludselig godt for resten af kampen.

Der blev ved med at blive gået til den fra starten af anden periode, og hjemmetilskuerne begyndte samtidig at vågne mere op, og især efter Mikkel Højbjerg bragte Aalborg Pirates foran med 3-1 kort inde i anden periode.

Slåskampene blev samtidig ved med at være en del af tredje finaleopgør, og det opildnede bare til mere larm og hidsighed på banen. Det høje tempo osv., viste sig at være til piraternes fordel, da de midt i perioden bragte sig foran med skelsættende 4-1 ved Johan Skinnars.

Det blev også 5-1 fem minutter senere ved Tobias Ladehoff, og måske afgjorde det, hvem der ville vinde opgøret, men de interne kampe på banen var langt fra slut. Jeppe Jyl Korsgaard fik flere hårde tacklinger, hvor der efterfølgende blev uddelt næver flere steder på isen, og det resulterede i en del udvisninger kampen igennem.

Aalborg Pirates fortsatte med at stordominere hockeymæssigt, og de kunne bringe sig foran 6-1 ved Patrick Bjorkstrand med fire minutter tilbage af perioden.

Nordjyderne var for alvor kommet af den grav, de var på vej ned i efter nederlaget i Rungsted og starten på første periode, og i stedet blev de ved med at sætte søm i Rungsteds kiste, og det syvende søm blev sat i af Nikolaj Carstensen, da han scorede til 7-1 med to minutter tilbage af anden periode.

Aalborg Pirates fik fortjente klapsalver fra hjemmefansene de sidste 30 sekunder af perioden, der blev vundet med hele 5-0.

Kampfakta 3. DM-finale, ishockey Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 8-1 Periodecifre: 2-1, 5-0, 1-0 Mål: 0-1 Branden Gracel (1.46), 1-1 Thomas Spelling (14.36), 2-1 Pierre-Olivier Morin (15.54), 3-1 Mikkel Højbjerg (23.03), 4-1 Johan Skinnars (29.41), 5-1 Tobias Ladehoff (34.56), 6-1 Patrick Bjorkstrand (35.52), 7-1 Nikolaj Carstensen (38.02), 8-1 Dylan Steman (45.17). Udvisningsminutter: Aalborg 14. Rungsted 16 Tilskuere: 4313 VIS MERE

Intensiteten faldt fra tredje periodes start, og det var nok fordi, at Rungsted havde accepteret nederlaget, og Aalborg Pirates bare skulle cruise sejren hjem.

Det var dog ikke nok for hjemmeholdet bare at cruise 7-1 hjem, for fem minutter inde i sidste periode bragte de sig foran med ydmygende 8-1 ved Dylan Steman.

Herefter blev det som forventet en stille afslutning på kampen i en kamp, der for længst var afgjort. Det tredje opgør endte dermed med en 8-1-sejr til piraterne i den knap så tætte, men dramatiske kamp.

Samlet er nordjyderne foran 2-1 i kampe, før de fredag tager til Rungsted for at forsøge at tilspille sig matchbold i syvkampsserien.