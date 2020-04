Something Fishy leverede overraskelsen på Aalborg Racing Arena

TRAVSPORT:Flemming Jensens nyerhvervelse, elitehesten Tycoon Conway Hall var på forhånd udset til at være tirsdagens hovedattraktion på Racing Arena Aalborg tirsdag eftermiddag.

Det ville træner Morten Juul, kusk Rene Kjær og hesten Something Fishy anderledes.

Rene Kjær sad i sulkyen bag Something Fishy, og han var meget offensivt indstillet fra start.

I tårnhøj fart satte Rene Kjær alt på et bræt de første 500 meter og pressede hårdt på for at overtage føringen.

I den position sad dog Knud Mønster med Vivaldi, og den var han ikke villig til afgive. De to ekvipager stormede afsted langt foran det øvrige felt, og åbnede de første 500 meter i 1.08 tempo.

Something Fishy fortsatte presset og kunne overtage kommandoen. Med 700 meter til mål sendte Flemming Jensen Tycoon Conway Hall i angreb.

Rundt opløbssvinget var parret fremme udvendigt på Something Fishy, som stadig så frisk ud. Ind på opløbet forsøgte Flemming Jensen at sende sin hest forbi, men Something Fishy arbejdede forrygende, og kunne ret enkelt afvise den store favorit og sikre sig årets tredje sejr i blot femte forsøg.

Vindertiden blev flotte 1.12,9/2140 meter autostart før en tapper Tycoon Conway Hall som trods alt faldt med flaget i top efter mere end halvandet års løbspause.