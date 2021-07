Sommerens hårde arbejde ser ud til at bære frugt for AaB

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes var overordnet set tilfreds med præstationen i Parken, som han klart kategoriserer som et klart fremskridt i forhold til tidligere præstationer.

- Præstationen mod FCK var helt klart et skridt i den rigtige retning for os. Vi viste noget af den stabilitet, som vi efterlyste i sidste sæson, siger AaB-træneren.

Netop derfor var der også skuffelse at spore hos Cifuentes, der kunne se sit hold brænde et par store chancer mod kampens slutning.

- Jeg står med en blandet følelse. Jeg er skuffet over, at vi kun fik et point her. Omvendt er det et godt tegn, at vi er skuffede over, at vi kun fik et point i Parken, siger Martí Cifuentes.

Han og resten af trænerteamet havde læst godt på den taktiske lektie, og samtidig var man i stand til at trække på nogle af erfaringerne fra opstarten. Blandt andet var der stor ro omkring opspillet, hvor man i store dele af kampen ikke lod sig stresse af FC Københavns forsøg på at lægge et højt pres. Netop et aspekt, som man har arbejdet intenst på at forbedre i sæsonforberedelsen.

I den del af spillet indtog Magnus Christensen en nøglerolle, da han ofte modtog bolden under pres og løste situationerne med stor kvalitet.

- FCK kunne ikke erobre bolden højt på os, og vi var gode i vores opbygningsspil. Der var god struktur på den del af spillet, konstaterer Martí Cifuentes, der sender roser i Magnus Christensens retning.

- Magnus er en ofte undervurderet spiller. Han har nogle fantastiske kvaliteter. Blandt andet evnen til at spille hurtigt. Han er en klog spiller, der hjælper os meget. På samme måde er Pedro Ferreira også en klog spiller, der kan gøre en forskel for os, siger Martí Cifuentes.

Et andet aspekt, som blev bragt i spil, var den mentale styrke til at klare modgang undervejs.

- Det var lidt hårdt for os, at de udlignede lige efter vores mål. Det var en mental udfordring, som vi klarede flot, siger Martí Cifuentes.

- FC København fik et momentum i begyndelsen af anden halvleg, men vi kom flot tilbage, og det viste noget moral i holdet. Det er jeg meget tilfreds med at se. Det er noget, vi har talt meget om, så vi har noget mental modstandsdygtighed i holdet. Vi har arbejdet med at blive bedre til at acceptere, at tingene nogle gange går mod os, siger Martí Cifuentes.

Den spanske AaB-træner fik set en lovende debut fra Louka Prip, der blandt andet scorede til 1-0 efter et par skarpe træk. Cifuentes er dog ikke i tvivl om, at Prip kun vil blive endnu bedre for AaB i de kommende måneder.

- Han løber stadig for meget, og der skal vi have ham skolet til at bruge sine kræfter bedre. Han har et stort potentiale, og der er ingen tvivl om, at Louka vil hjælpe klubben meget, hvilket er skønt, for det er netop målet for nye spillere, siger Martí Cifuentes.

Sidst men ikke mindst fik AaB-træneren set, at hans spillere efterhånden mestrer en taktisk omstilling i løbet af en kamp. Da det virkede mest hektisk i kølvandet på det røde kort til Nicolai Boilesen gik AaB over til 4-3-3, og det fungerede fint.

- Jeg er tilfreds med holdets samlede indsats. Vi fik nogle gode præstationer fra bænken, og mod kampens slutning ændrede vi system, da vi var en mand i overtal. Der fik vi også set den taktiske fleksibilitet, som vi gerne vil have, siger Martí Cifuentes.

AaB's næste opgave bliver sæsonens første hjemmekamp, når FC Midtjylland kommer på besøg lørdag klokken 18.