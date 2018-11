Sort hul på ti minutter ramte Frederikshavn

HÅNDBOLD: Efter at have ført med to ved pausen gik Frederikshavn fuldstændig i stå det sidste kvarter, da nordjyderne søndag tabte 22-28 i Otterup på Fyn.

Kort inde i anden halvleg var frederikshavnerne ellers foran 16-12, men ramte derefter ind i en decideret scoringskrise og tabte de efterfølgende ti minutter 0-8.

Den fornødne koldblodighed og kynisme var langt fra til stede, sagde cheftræner Morten Holmen.

- Vi blev ramt på, at vi ikke kunne lave mål til sidst. Det var et af vores helt store problemer, så simpelt kan det siges. Vi kom ellers foran med fire efter pausen, kom til gode chancer, men begyndte så at brænde og lukkede dem tilbage. De sidste tyve minutter lavede vi for mange fejl, og så gik luften ud af ballonen, og vi fik aldrig hentet ind igen, fortalte Frederikshavn-træneren.