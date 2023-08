Sort skærm truer Aalborg Håndbold i europæiske kampe

Om godt tre uger skyder Aalborg Håndbold den nye sæson i EHF Champions League i gang, men i skrivende stund er der ikke udsigt til, at kampene bliver vist på nogen dansk tv-kanal eller streamingtjeneste.

Det er sportsmarkedsføringsvirksomheden Infront Sport i Schweiz, der sidder på rettighederne, og dem har TV3/Viaplay siden 2020 siddet eksklusivt på til det skandinaviske marked. Parterne her imidlertid ikke kunnet nå til enighed om en forlængelse denne sommer.

Usikkerheden omkring Champions League-rettighederne ærgrer tydeligt Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

- Vi mangler en masse svar på, hvad der skal ske. Det kan være, det ender med, at Infront Sport selv opretter en platform, hvor man kan købe sig adgang, men jeg forudser desværre, at det vil gå ud over seertallet og dermed eksponeringen af Aalborg Håndbold.

Direktør Jan Larsen er overbevist om, at Aalborg Håndbold vil miste penge, hvis Champions League-rettighederne ikke ender på danske hænder. Foto: Bente Poder

- Hvis det ender med omtalte løsning, kan det ikke undgå andet end at koste os penge. Vi har råderet over en del af reklamepladsen under Champions League-kampene, men den eksponering vil blive mindre værd, når der er færre, der kigger med, forklarer Jan Larsen.

Den fornemste europæiske klubturnering skydes for Aalborg Håndbolds vedkommende i gang 13. september med en udekamp mod polske Barlinek Industria Kielce. Ugen efter kommer HC Eurofarm Pelister fra Makedonien på besøg i Sparekassen Danmark Arena.

- Det er jo lige om lidt, så jeg håber på en snarlig afklaring. Vi ser jo gerne, at vores kampe bliver så let tilgængelige som muligt for vores fans, men det er jo helt ude af vores hænder, påpeger Aalborg Håndbolds direktør.

Nordjyderne spiller sæsonens første betydende kamp søndag 27. august, når de i pokalturneringen møder TTH Holstebro på udebane.