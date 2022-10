Sort uheld for Aalborg Pirates: Nyerhvervelse er allerede ude

ISHOCKEY:Aalborg Pirates' rolle i Champions Hockey League er udspillet, efter at det tirsdag aften hjemme i Sparekassen Danmark Isarena blev til et 1-3-nederlag til svenske Luleå.

Dermed kan Aalborg Pirates ikke længere nå at gå videre, og derfor kan de forsvarende danske mestre nu rette al fokus på den hjemlige liga og bestræbelserne på i første omgang at sikre sig en plads i pokalturneringens Finalfour.

Og det er måske ganske belejligt for piraterne, der især på backsiden har været hårdt ramt på ressourcerne på det seneste. Det blev ikke bedre af, at tjekkiske Lukas Buchta blev skadet i søndagens kamp i Frederikshavn mindre end to døgn, efter at han var blevet hentet ind som en styrkelse af holdets bredde.

- Vi er stadig ved at udrede, hvor galt det er med Lukas, men de første meldinger er ikke positive. Han havde en måned til at vise sig frem, og selv om vi lige skal have det helt udredt, før jeg afskriver ham, er de første bulletiner som sagt ikke positive, konstaterer sportschef og assisterende træner i Aalborg Pirates, Ronny Larsen.

Lukas Buchta blev skadet i sin debut for Aalborg Pirates, og derfor har han måske allerede spillet sin sidste kamp for klubben. Arkivfoto: Claus Søndberg

Tjekkens uheld kan betyde, at Ronny Larsen igen skal på jagt efter forstærkning.

- Vi er altid på markedet, men som jeg også har sagt tidligere, er det et dårligt marked i øjeblikket. Der er altid ledige spillere, men det svære er at finde den spillertype, vi søger. Vi er dog på udkig, og vi er også klar til at slå til, hvis der opstår en god mulighed, siger Ronny Larsen, der dog kan glæde sig over, at det lysner på skadesfronten.

Ben Carroll er netop vendt tilbage, og han får formentlig snart følgeskab af et par holdkammerater.

- Oskar Drugge er forhåbentlig snart klar igen, og det samme gælder for Victor Rollin Carlsson, der heller ikke var med i dag (tirsdag, red.), siger Ronny Larsen, der også bringer gode nyheder om den skadede forward Mikkel Højbjerg.

- Mikkel er så småt kommet på skøjter igen, så han er forhåbentlig også klar inden for nærmeste fremtid, siger Ronny Larsen.

Sportschefen kunne tirsdag gøre status efter den sidste hjemmekamp i Champions Hockey League. Aalborg Pirates fik en eventyrlig start med en overraskende sejr ude over Sparta Prag, men det er blevet fulgt op af lutter nederlag.

- Vi vidste godt, at det ville blive svært, men jeg synes, at drengene har leveret en rigtig god indsats i de fem kampe. Vi har fået en sejr, og det er altid positivt, men det er også lærerigt at se, hvordan de her store hold i Europa spiller, siger Ronny Larsen.

Aalborg Pirates havde flere gode muligheder for at skabe spænding i tirsdagens kamp mod Luleå, men for få af dem blev udnyttet. Foto: Claus Søndberg

Aalborg Pirates runder næste tirsdag Champions Hockey League af med en nu helt ubetydelig udekamp mod Luleå.

- Den kamp er selvfølgelig lidt i vejen, når vi har så stramt et program, men vi skal ikke have ondt af os selv. Vi har kvalificeret os til Champions League, og den udfordring skal vi tage op.

- Vi tager til Sverige med oprejst pande og for også at vise dansk ishockey frem fra den bedste side. De, der er klar, kommer til at spille, for vi går altid på isen for at vinde, siger Ronny Larsen.