Sort weekend for Frederikshavn: Russisk profil alvorligt skadet

ISHOCKEY:Det har været en hård weekend for ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, der har lidt et par ærgerlige nederlag og samtidig er blevet ramt af flere skader.

Værst ser det ud med den russiske angrebsprofil Aleksandr Bumagin, der udgik af søndagens udekamp mod SønderjyskE med en knæskade.

- Han skal scannes i dag (mandag, red.), men det ser desværre ud til at være en slem skade, så det er ingen hemmelighed, at vi frygter det værste, siger direktør Henrik Andersen.

Aleksandr Bumagin har været skadet i store dele af sæsonen, men har alligevel produceret 19 point i 16 Metal Liga-kampe.

- De er kun et par uger siden, at han kom tilbage fra sin seneste skade, og han formåede straks at gøre en forskel. Det er ganske enkelt vores største offensive profil, så det er et kæmpe tab, hvis han skulle vise sig at være ude resten af sæsonen, erkender White Hawks-direktøren.

For at føje yderligere spot til skade er målmand Mathias Seldrup også røget på skadeslisten. Han brækkede en finger under en træning i weekenden.

- Så vi føler lidt, at det hele ramler ned over os. Heldigvis har vi hentet en god backup på målmandsposten (Filip Larsson, red.), og han har vist en stigende formkurve i takt med, at han har fået nogle kampene i benene, siger Henrik Andersen.

Mathias Seldrup er formentlig ude i tre uger, og det betyder, at førstekeeperen med stor sandsynlighed misser starten på slutspillet.

Ishockeyens transfervindue lukker mandag aften, men Frederikshavn kommer ikke til at foretage sig noget på falderebet.

- Det er for sent at gøre noget, så vi kommer til at spille sæsonen færdig med de spillere, vi har nu, fastslår Henrik Andersen.