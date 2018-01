Spanien knækkede Sverige og vandt EM

HÅNDBOLD: Spaniens håndboldherrer kan for første gang kalde sig europamestre.

I en medrivende finale i Zagreb sejrede spanierne søndag aften 29-23 over Sverige og vandt dermed EM-guld for første gang.

Spanien vendte kampen fuldstændig på hovedet i anden halvleg, som endte 17-9 i spansk favør.

Det var femte gang, at Spanien var i en EM-finale siden det første europamesterskab i 1994.

Sverige havde før søndagens finale vundet EM-guld fire gange. Men det var holdets første EM-finale siden 2002.

Sverige fandt vej til finalen på bekostning af Danmark i fredagens intense og dramatiske semifinale, der gik i forlænget spilletid.

Spanien udspillede overraskende verdensmestrene fra Frankrig samme dag.

I søndagens finale fulgtes de to hold ad i den indledende fase, som blev afviklet i et højt tempo.

Sverige havde valgt Mikael Appelgren som målmand fra start frem for Andreas Palicka, som ellers var Sveriges helt store profil i sejren over Danmark.

Appelgren diskede op med en række gode redninger til at åbne kampen, og det var stærkt medvirkende til, at Sverige begyndte at trække fra ved at bringe sig foran 7-4 efter 11 minutter.

Spanien begyndte at få færten af Sverige igen mod slutningen af første halvleg. Efter 26 minutter reducerede Ferran Sole til 11-12.

Ved pausen var Sverige foran med to, men mindre end to minutter inde i anden halvleg udlignede Spaniens David Balaguer til 14-14 på et kontramål.

Det blev også 16-14 til Spanien, før Sverige fandt vej til målet i det 37. minut.

Spaniens Aitor Arino snød svenskerne ved at stjæle bolden og kaste den i et tomt mål ni minutter inde i anden halvleg. Så stod det 18-15.

De spanske håndboldherrer fortsatte med at trykke på, og et sprudlende forsvar gjorde det svært for Sverige at score.

Niclas Ekberg kunne have reduceret til 17-20 med et kvarter igen, men han brændte sit straffekast.

I stedet kom Spanien foran med hele 23-16, og det kom Sverige ikke tilbage fra.

Resten af kampen var blot et spørgsmål om sejrens størrelse, og efter de 60 minutter kunne Spanien dermed juble over en sikker sejr.

Tidligere søndag aften hentede Frankrig bronzemedaljer ved at besejre Danmark 32-29 i duellen om turneringens tredjeplads. /ritzau/