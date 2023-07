Spansk eventyrer vil i Superligaen med AaB

AALBORG:Diego Caballo har taget hul på et nyt kapitel i sit fodboldliv.

Den 29-årige spanske venstre back skrev i sidste uge under på en toårig kontrakt med AaB, og i denne uge har han så sluttet sig til sine nye holdkammerater på AaB's træningsanlæg på Hornevej.

Det har blandt andet ført det første møde med det lunefulde danske sommervejr med sig.

- Fra Spanien er jeg vant til, at solen skinner hele tiden, når det er sommer. De to første dage har vi trænet i regnvejr her, så det er nyt, men ellers har det været en rigtig god oplevelse at komme hertil. Jeg er glad for at være her, og jeg håber bare at være klar til at spille så snart som muligt, siger Diego Caballo.

Spanieren er dog kommet til Aalborg med et fysisk efterslæb, fordi han ikke har deltaget i den første del af AaB's opstart.

- De andre spillere har måske været i gang i en måned, og det har jeg ikke. Derfor er jeg ikke på 100 procent i øjeblikket.

- Jeg vil gerne være klar så hurtigt som muligt, men jeg skal have det godt, før jeg er klar til kamp. Hvis jeg forcerer det, risikerer jeg at blive skadet. Når jeg spiller, skal jeg kunne hjælpe holdet, så min krop skal også være klar til det. Lige nu er mit eneste fokus at få gjort min krop og mit hoved helt klar til at spille fodbold igen, siger Diego Caballo, der er vant til nye omgivelser.

Diego Caballo er et stykke fra topformen, og derfor har han i sine to første dage i AaB kun deltaget i dele af holdtræningerne. Foto: Torben Hansen

Siden han i 2015 forlod Real Madrids ungdomsafdeling har han repræsenteret seks forskellige spanske klubber, inden han sidste sommer for første gang drog udenlands for at spille fodbold, da han skiftede til australske Sydney FC.

- Jeg kan godt lide nye udfordringer, og det er også det, jeg har opsøgt her. I Sydney spillede jeg måske for den største klub i Australien, og det var en stor oplevelse. Det var også en svær tid, fordi jeg i måske fem måneder var uden min familie. Det var hårdt, men det var også en god oplevelse.

- Der er flere og flere spanske spillere, der søger udenlands. Jeg kender spillere i både Italien og Thailand, og der er jo også Raul Albentosa i Vejle. Der er mange gode ligaer i verden, siger Diego Caballo, der forventer, at hans familie slutter sig til ham i Aalborg senere på sommeren.

Målet for opholdet i AaB er klart.

- Det eneste, jeg tænker på, er, at vi skal rykke op. Mit mål er at komme til spille Superliga med AaB, siger Diego Caballo, der onsdag drager med resten af AaB-truppen på træningslejr i Hamborg.