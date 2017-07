Spansk medie: Simon Kjær er Sevilla-spiller mandag

Simon Kjær vil være Sevilla-spiller mandag, hvis han på tilfredsstillende vis gennemgår lægetjekket i den spanske klub.

Dermed vil klubskiftet fra tyrkiske Fenerbahce være en realitet for den danske landsholdsanfører.

Det skriver den spanske sportsavis AS.

AS skriver, at Simon Kjær lørdag sagde farvel til sine klubkammerater i Tyrkiet, og at han søndag skulle flyve til Spanien og lande i lufthavnen i Malaga, hvorefter turen gik til Sevilla.

Her skal den 28-årige danske forsvarsspiller gennemgå et lægetjek, før parterne skriver kontrakt, så han fra mandag er Sevilla-spiller.

Den spanske klub har deltaget i Emirates Cup i London i weekenden, og AS skriver, at Simon Kjær vil støde til truppen og træne for første gang med sine nye holdkammerater, når de vender tilbage fra London.

Simon Kjær skiftede i 2015 fra franske Lille til tyrkiske Fenerbahce.

Før tiden i Lille spillede Simon Kjær på en lejeaftale i italienske Roma, mens han var tilknyttet tyske Wolfsburg fra 2010 til 2013.

Han kom til Wolfsburg efter to år i italienske Palermo, som i 2008 købte Simon Kjær i FC Midtjylland.

Simon Kjær har spillet 68 landskampe for Danmark og scoret tre mål.

/ritzau/