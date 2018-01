Sparkende fransk fodbolddommer indrømmer klodset fejl

FODBOLD: Ofte er det spillernes tacklinger, der bliver undersøgt i disciplinærsager i fodboldens verden.

Men sådan forholder det sig ikke i sagen om dommeren Tony Chapron.

Søndag sparkede han ud efter en spiller i en kamp i den bedste franske liga, Ligue 1, og efterfølgende har han nu indrømmet at have handlet uhensigtsmæssigt.

Den bizarre episode fandt sted i de døende minutter af kampen mellem Nantes og Paris Saint-Germain.

Her stødte dommeren tilfældigt sammen med Nantes-spilleren Diego Carlos og faldt.

Mens Tony Chapron lå ned, sparkede han ud efter Diego Carlos og strejfede ham, hvorefter dommeren gav Diego Carlos det andet gule kort i kampen og dermed viste ham ud.

Derudover fik PSG frispark i situationen.

Tony Chapron, der nu er blevet midlertidigt suspenderet af Det Franske Fodboldforbund (FFF), erkender mandag over for nyhedsbureauet AFP, at han reagerede "klodset" og "upassende".

- I løbet af kampen mellem Nantes og PSG kolliderede jeg med Nantes-spilleren Diego Carlos.

- På grund af sammenstødet mærkede jeg en stærk smerte fra en skade, som jeg for nylig har fået. Jeg reagerede uhensigtsmæssigt ved at bevæge mit ben i retning af spilleren, siger Tony Chapron.

Efterfølgende sendte dommeren en udtalelse til den franske ligas disciplinærkomité og bad om at få det gule kort underkendt.

Det har komitéen gjort, hvilket Diego Carlos fejrede med et billede på det sociale medie Twitter foran et par cocktails.

Tony Chapron skulle have dømt en Ligue 1-kamp onsdag, men indtil videre er han suspenderet.

Torsdag vil sagen komme for ligaens disciplinærkomité, skriver BBC.

Tony Chapron har dømt over 400 Ligue 1-kampe og har været blandt Frankrigs topdommere i over ti år.

PSG vandt kampen 1-0 på en scoring af Angel Di Maria.

/ritzau/