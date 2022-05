AaB præsenterer ny hovedsponsor efter Spar Nord-stop

FODBOLD:17 års samarbejde mellem AaB og Spar Nord drosles nu ned. Spar Nord stopper som hovedsponsor i AaB, når den nuværende aftale udløber 30. juni 2022, meddelte superligaklubben onsdag.

Få timer senere blev det officielt, at Arbejdernes Landsbank i stedet bliver ny hovedpartner hos AaB frem til 30 . juni 2026 og banken vil dermed pryde fronten på AaB's spillertrøje.

- Det er fantastisk, at vi efter en god dialog med Arbejdernes Landsbank har indgået en ny hovedpartneraftale. Aftalen viser, hvordan AaB som brand er en interessant medspiller for store, nationale virksomheder, udtaler AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

Foruden fronten af AaB’s spillertrøjer bliver Arbejdernes Landsbank blandt andet også synlige på fronten af alle AaB Akademiets spillertrøjer og på ryggen af 3F Superligaens træningstøj og rejsetøj.

- AaB er en traditionsrig topklub i dansk fodbold, og vi har igennem længere tid haft en positiv dialog omkring dette samarbejde. Derfor er det glædeligt, at dette nu kan forløses i en hovedpartneraftale, så vi kan blive endnu mere synlige i det nordjyske, fortæller branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, Peter Froulund.

Spar Nord, der nu træder ned som hovedpartner, har været den store sponsorspiller i AaB siden 1. juli 2005.

- Da vi for 17 år siden trådte ind i sponsoratet, var vi en regional bank, der havde brug for at opbygge kendskab uden for det nordjyske. I dag er vi en landsdækkende bank med 60 afdelinger og flere end 400.000 kunder. Kendskabet til banken er højnet markant uden for Nordjyllands grænser, hvilket et tæt og godt samarbejde med AaB i den grad har bidraget til, fortæller bankdirektør John Lundsgaard og tilføjer, at Spar Nord fremover i stedet vil fokusere på markedsføring i de lokalområder, hvor banken betjener kunder og er en aktiv del af lokalsamfundet.

- Vi har haft et fantastisk samarbejde med Spar Nord, hvilket begge parter har draget stor fordel af, og i al beskedenhed har det også været et samarbejde, der har været til stor gavn for både Aalborg og Nordjylland, og vi er glade for, at Spar Nord vedbliver at være partner, siger AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum til aabsport.