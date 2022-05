FODBOLD:17 års samarbejde mellem AaB og Spar Nord drosles nu ned. Spar Nord stopper som hovedsponsor i AaB, når den nuværende aftale udløber 30. juni 2022.

Siden 1. juli 2005 har Spar Nord og AaB indgået i et partnerskab, og samarbejdet vil også fortsætte fremover - dog på et lavere niveau, skriver AaB på sin hjemmeside aabsport.dk



- Da vi for 17 år siden trådte ind i sponsoratet, var vi en regional bank, der havde brug for at opbygge kendskab uden for det nordjyske. I dag er vi en landsdækkende bank med 60 afdelinger og flere end 400.000 kunder. Kendskabet til banken er højnet markant uden for Nordjyllands grænser, hvilket et tæt og godt samarbejde med AaB i den grad har bidraget til, fortæller bankdirektør John Lundsgaard og tilføjer, at Spar Nord fremover i stedet vil fokusere på markedsføring i de lokalområder, hvor banken betjener kunder og er en aktiv del af lokalsamfundet.

- Vi har haft et fantastisk samarbejde med Spar Nord, hvilket begge parter har draget stor fordel af, og i al beskedenhed har det også været et samarbejde, der har været til stor gavn for både Aalborg og Nordjylland, og vi er glade for, at Spar Nord vedbliver at være partner, siger AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum til aabsport.