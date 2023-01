Speedwayklub fejrer 50-års jubilæum med stjernespækket løb

BROVST:Nærmest samtidig med at håndboldlandsholdet fik en hjertelig velkomst i ankomsthallen i Københavns Lufthavn, blev der offentliggjort store nyheder på herregården Bratskov i Brovst.

I fløjen som indeholder en udstilling om Hans Nielsens beundringsværdige og mangeårige speedwaykarriere, var der mandag eftermiddag indkaldt til pressemøde.

Med kaffe og den berømte drømmekage fra Brovst løftede Brovst Speedway Club sløret for et ambitiøst jubilæumsløb, som finder sted 8. juli på Brovst Speedway Center.

Ved pressemødet blev der naturligvis budt på drømmekage fra Brovst, mens der blandt andet blev fortalt om planerne for det kommende jubilæumsløb. Foto: Martin Damgård

Det er 50 år siden, at speedwaybanen i Brovst blev indviet - dengang hed den Hanherred Motorklub. I 1991 fik den navnet Brovst Speedwayklub Club, da crossafdelingen blev skilt fra.

Der er god grund til at fejre Nordjyllands eneste speedwayklub, og derfor er der lagt op til en dag med masser af underholdning og løb, hvor alle klasser vil være repræsenteret.

Blandt elitekørerne er nuværende landstræner, Nicki Pedersen, legenden Hans Nielsen og VM sølvinder og Europamester, Leon Madsen. Desuden vil yderligere to internationale navne stille op til jubilæumsløbet.

Både Hans Nielsen og Leon Madsen var til stede ved mandagens pressemøde.

- Jubilæumsløbet er et kæmpemæssigt arrangement med mange internationale navne, og noget vi ikke har set tidligere, siger Leon Madsen, der har indgået en sponsoraftale med regionsdirektør Jan Gøl fra Sparekassen Danmark, og derfor er Brovst næste år igen tilbage i speedwayligaen.

Hans Nielsen er primus motor

Hans Nielsen er 22-dobbelt verdensmester, og udstillingen på Bratskov taler sit tydelige sprog dels om et bysbarn, man er stolt af og dels om en meget talentfuld mand, der indledte karrieren i Brovst.

Hans Nielsen stoppede med udgangen af 2022 som landstræner i speedway. Foto: Martin Damgård

Han er netop stoppet som landstræner efter godt seks år på posten, og endnu er det uvist, hvad fremtiden bringer. Han har et ønske om at blive indenfor sporten, men lige nu er han i tænkeboks, siger han.

- Jeg vil gerne hjælpe med at at få dette arrangement op at stå - ikke fordi jeg synes, at jeg bør, men fordi jeg har lyst til det, siger han.

- Byen og klubben har betydet alt for min karriere, siger Hans Nielsen og henviser til, at broderen Henry og en anden tog initiativ til en indsamling, som skulle sikre det unge talent en bedre speedwaycykel forud for den danske juniormesterskaber.

Der blev samlet penge ind, så Hans Nielsen kunne købe en bedre motor til sin speedwaycykel, og med den vandt han DM. Sejren blev starten på et liv som professionel speedwaykører i England og på en imponerende karriere.

Nu er den 63-årige legende tilbage i sit gamle "hood", hvor han ser frem til at skabe en oplevelse af de helt store, når startskuddet lyder til jubilæumsløbet.

- Vi glæder os til den 8. juli - det bliver en festlig og oplevelsesrig dag. Der bliver kørt alt i alt 23 heats og undervejs har vi masser af underholdning, siger Hans Nielsen, der håber på, at et sted mellem 3-5.000 publikummer vil deltage i festdagen.

Efter en aktionsfyldt dag på banen i Brovst er der lagt op til afterparty i Brovst Sport & Kulturcenter.