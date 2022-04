Spelling brød forbandelsen

ISHOCKEY:Thomas Spelling blev den helt store helt hos Aalborg Pirates, da han indtog matchvinderrollen i fredagens overtidssejr i Odense.

Sejren betyder, at Aalborg Pirates er foran 2-0 i semifinaleserien mod de fynske bulldogs, der spilles bedst af syv kampe. I de to hidtidige semifinaler har Aalborg Pirates trukket det længste strå, men i begge tilfælde har det været nødvendigt at tage overtid i brug. Det til trods for, at Aalborg i begge kampe har virket til at være ret dominerende i slutningen af kampen. Alligevel har det knebet med at få hul igennem til nettet. Derfor er det store spørgsmål, hvad der skal til for at afgøre kampene i ordinær tid.

- Det er et godt spørgsmål, for jeg synes, at vi har chancerne til at lave flere mål. Odense spiller smart og spiller fysisk på os, men vi har stadig chancerne til at lave fire og fem mål. Vi har ikke helt skarpheden, men det har vi forhåbentlig i de kommende kampe, siger Thomas Spelling.

Med fredagens sejr står det klart, at Odense skal vinde to gange i Aalborg for at avancere til finalen, hvilket ligner en meget svær mission.

- Det her er selvfølgelig rart. Nu har vi ikke så meget pres på os, som vi havde inden fredagens kamp. Nu skal Odense op til os og vinde et par gange, og vi ved, at vi er stærke på hjemmebane, siger Thomas Spelling.

At vinde en tæt udekamp i en slutspilsserie er altid noget specielt. Det er også tilfældet i forhold til fredagens sejr.

- Det giver en masse til moralen, at vi også kan lukke overtiden så hurtigt, som vi har gjort i begge tilfælde. Det giver meget, at vi vinder de her tætte kampe, for Odense spiller virkelig klogt og meget fysisk, siger Thomas Spelling.

Spelling har i denne sæson serviceret holdkammeraterne ved scoringer i stor stil. Hele seks assists er det blevet til i slutspillet, og i grundspillet blev det til 23 af slagsen. Til gengæld har det knebet med at score mål. Blot to i grundspillet er ikke meget for den tidligere pointkonge.

I fredagens kamp blev der dog ændret på det, da han afgjorde kampen med en scoring til 2-1.

- Det er dejligt, for det held har jeg savnet tidligere på sæsonen. Det må meget gerne være startskuddet til flere mål fra min side, siger Thomas Spelling, der medgiver, at han netop var heldig i forbindelse med scoringen.

- Det er det gode ved en fjerde periode i en hal med en masse mennesker. Der er isen som regel ikke ret god, og jeg tror også, at pucken lige hoppede, inden jeg skød. Vi havde snakket om, at vi skulle ud og have nogle flere skud på mål i vores powerplay, for det havde vi ikke haft tidligere i kampen, siger Thomas Spelling.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Isarena søndag klokken 14.