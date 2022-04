Spelling har timet sin topform perfekt: Her er forklaringen

ISHOCKEY: Til den klassiske sang: "Den glider in" kunne Aalborg Pirates tirsdag aften skøjte af isen med en god mavefornemmelse og blot to sejre fra det forløsende DM-guld efter en 8-1- sejr over Rungsted i den tredje af potentielt syv DM-finaler.

En af de helt store Pirates-profiler var Thomas Spelling, der har fundet storformen på det helt rette tidspunkt, og han nød tirsdagens oplevelse på isen. Big game-players spiller stort, når der er mest på spil, og det må man sige, at Thomas Spelling er godt i gang med at gøre.

- Det var en dejlig oplevelse, selvom vi kom lidt fladt ud til første periode. Vi vidste godt, det var en vigtig kamp i dag, så jeg ved ikke, om der var lidt nerver. Men da vi først fik scoret, så så vi os ikke tilbage. Derfra kørte vi bare på, siger Thomas Spelling, der var meget tilfreds med de to sidste perioder.

- Vi spillede skide godt. Vi løste vores udfordringer til UG. Vi kunne mærke på Rungsted, at de kørte lidt trætte i dag, men vi spillede selv skide godt i de sidste to perioder, hvor vi bare fik kørt hårdt på. Der var lidt i første periode, men et hold som Rungsted kan du ikke holde helt fra chancer, siger Thomas Spelling.

Han er dog hurtig til at nedtone betydningen af tirsdagens afklapsning af Rungsted.

- Der venter en ny kamp fredag, og her betyder den her sejr og størrelsen på sejren ikke det store for den kamp, påpeger Thomas Spelling, der dog havde overskud til at finde et smil frem efter sejren.

Den 29-årige forward har ikke helt produceret det antal mål, som mange forventer af den tidligere ligatopscorer, men til gengæld har han leveret oplæg til holdkammeraterne på stribe. Det gør han fortsat her i slutspillet, men nu er han også begyndt at score mål med den frekvens, som det forventes af en mand med hans anlæg for at spille ishockey.

Der er en helt oplagt årsag til, at Thomas Spelling nu ligner den bedste udgave af sig selv.

- Undervejs i sæsonen havde jeg to måneder, hvor jeg stort set ikke fik pulsen op, og da jeg kom tilbage, var det et rent kamphelvede, så jeg fik ikke fundet formen helt som håbet. Nu er jeg langt om længe godt med, så jeg må bare sige, at de her længere kamppauser har været gode for mig personligt. Nu står jeg med et stort overskud, og det er længe siden, jeg har gjort det, siger Thomas Spelling.

Han har noteret sig for tre mål og 12 assists i 11 slutspilskampe. I tirsdagens kamp var der både scoring og et oplæg fra Spellings stav.

- Det bedste er, at jeg fornemmer, at der er mere i mig, så jeg tror på, at jeg kan producere mere i de kommende kampe, siger Aalborgs pointkonge.

Kamp fire spilles fredag aften i Bitcoin Arena. Aalborg Pirates fører finaleserien 2-1 i vundne kampe, først til fire vinder DM-guldet.