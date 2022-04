Spillerforening afventer fortsat afklaring i Jammerbugt

FODBOLD:Lørdag var der fortsat ingen afklaring i sagen om de manglende lønkroner til flere af Jammerbugt FC's spillere. Klubejer Klaus-Dieter Müller skal ellers have indbetalt lønnen for marts senest i løbet af dagen, hvis han vil sikre, at de pågældende spillere ikke kan ophæve deres kontrakter.

Spillerforeningen, der står bag påkravet om lønnen til Jammerbugt FC, var dog ikke klogere midt på dagen.

- Vi har hverken hørt noget i den ene eller anden retning, fortæller Allan Reese fra Spillerforeningen.

- Teoretisk set kan der betales frem til midnat, så der har ikke været noget at gøre her og nu, uddyber han.

Hvis lønnen ikke er indbetalt til de pågældende spillere søndag, har de mulighed for at opsige deres kontrakter. Det kan de, da der så er gået tre dage, siden Spillerforeningen sendte et påkrav til Jammerbugt FC og Klaus-Dieter Müller.

- Jeg har talt med ham, men der er ikke noget nyt på fronterne. I hvert fald ikke fra mit synspunkt, lyder det fra Allan Reese.

Tidligere på ugen stod flere spillere desuden uden tag over hovedet, da Jammerbugt FC skyldte penge til Jetsmark Idrætscenter, som har huset spillere på centrets vandrerhjem. Spillerforeningen har nu fået bekræftet, at de har et sted at være for nu.

- De har i hvert fald et sted at sove. Så på den måde er de nogenlunde stillet, selvom det ikke er en optimal situation at være i. Det er mit indtryk, at det er en midlertidig løsning, siger Spillerforeningens vicedirektør.

Søndag skal Jammerbugt FC møde Esbjerg fB i 1. division.