Spillerforening raser mod Jammerbugt-ejer

FODBOLD:Seks professionelle fodboldspillere hos 1. divisionsklubben Jammerbugt FC risikerer snart at stå uden tag over hovedet.

De er til daglig indkvarteret hos Jetsmark Idrætscenter, men klubejer Klaus-Dieter Müller skylder 100.000 kroner for værelserne, og han havde fået en frist til torsdag 7. april til at betale. Ellers sendes spillerne på gaden.

- Det er helt grotesk, det vi lige nu oplever i Jammerbugt FC, og det er helt uden fortilfælde, siger Allan Reese, vicedirektør i Spillerforeningen.

- Der er altså seks spillere, der står uden et sted at sove i nat. De bliver bogstaveligt talt sendt på gaden, fordi Klaus-Dieter Müller ikke har betalt sin gæld. Og nogle af dem har heller ikke fået løn for marts.

- Det er under al kritik, og vi forventer, at han tager hånd om spillerne og finder en passende bolig til dem, siger Allan Reese videre i en pressemeddelelse.

Nordjyske har torsdag eftermiddag været i kontakt med centerchef John Nielsen fra Jetsmark Idrætscenter, der ikke ønsker at uddybe de nærmere omstændigheder omkring en eventuel udsmidning af de seks Jammerbugt-spillere.

- Det er noget, Klaus-Dieter Müller selv er herre over, lyder hans eneste kommentar.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jammerbugts tyske ejer.