Spillerforeningen vil have Jammerbugt FC begæret konkurs

FODBOLD:Jammerbugt FC, der spiller i den tredjebedste danske fodboldrække, har oplevet at Spillerforeningen har indgivet en begæring til skifteretten om at tage klubben under konkursbehandling.

Det oplyser Allan Reese, vicedirektør i Spillerforeningen.

Spillerforeningen har 10. august anmodet skifteretten om at tage Jammerbugt FC under konkursbehandling. Det første retsmøde skulle have været afholdt onsdag middag.

Sagen er dog udsat til først i næste uge, da det ikke er lykkedes retten at forkynde sagen for Jammerbugt FC's tyske ejer Klaus-Dieter Müller.

Har forhandlet med klubejeren

Jammerbugt FC har flere gange haft svært ved at udbetale løn og andre tilgodehavender, og nu har Spillerforeningen - der handler på vegne af to konkrete spillere - altså mistet tålmodigheden.

- Vi har igennem rigtig mange måneder forsøgt at få klubben til at betale. Vi har forhandlet personligt med Klaus (klubejer Klaus-Dieter Müller, red.), da han ikke har advokater eller revisorer, men vi har ikke kunnet nå til en aftale, siger Allan Reese.

De to spillere, som Spillerforeningen handler på vegne af, er en spiller på en testkontrakt og en spiller, der ikke har fået løn siden januar.

- Men der er jo flere andre, der mangler betaling - blandt andre en træner, der er fyret og forsikring af spillerne, siger Allan Reese.

Angiveligt er glæden i klubben på flere hundredtusinder kroner.

Penge kan afværge en konkurs

Da skifteretten har udsat dagens møde til en af de første dage i næste uge, har Klaus-Dieter Müller stadig en mulighed for at afværge konkursen.

- Det eneste, der kan få os til at trække anmodningen tilbage, er penge, slår Allan Reese fast.

- Hvis alle de skyldige penge kommer, så dropper vi gerne anmodningen om konkurs. Men jeg tror desværre ikke på det, og derfor venter vi på et nyt møde i skifteretten i næste uge, siger han.

Selvom Jammerbugt FC i længere tid har haft problemer med at udbetale løn til tiden og også har skyldt penge til andre, er det første gang, at der sendes en anmodning om, at klubben begæres konkurs.