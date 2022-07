Spillerforeningen forhandler med Jammerbugt FC

PANDRUP:I forbindelse med sæsonens første træning i Jammerbugt FC var Spillerforeningen troppet op i skikkelse af Allan Reese og Patrick Kristensen. De havde ikke som sådan et møde med Jammerbugt-truppen, men de var mødt op for at vise flaget.

- Det er ikke usædvanligt, at vi kommer rundt til en træning, men det er lidt usædvanligt, at vi kommer til den første træning i sæsonen. Det medgiver jeg. Vi har et indtryk af, at vi vil se mange nye spillere, og så er det jo en klub, der har sine udfordringer med at få tingene til at glide på en ordentlig måde. Derfor var det fint at kigge forbi, siger Allan Reese, der er vicedirektør i Spillerforeningen.

Lige nu er Spillerforeningen i dialog med Jammerbugt FC's advokat i forhold til at få løst et økonomisk efterslæb fra foråret, hvor Spillerforeningen mener, at nogle Jammerbugt-spillere ikke blev aflønnet korrekt.

- Jeg håber, at vi får styr på de udeståender, vi har med klubben. Det er der god grund til at tro på, vi kan få. Som udgangspunkt håber vi, at vi kan få styr på de sager, så vi kan få det hele til at glide, som det skal, siger Allan Reese til Nordjyske.

- Vi er i forhandlinger med klubben om de udeståender, der er. Vi håber, at vi får styr på det. Det har blandt andet været deltidsaftaler, hvor spillerne har trænet som fuldtidsspillere. Det er et punkt, som Jammerbugt FC også har erkendt fejl på. Det er de ved at efterhåndtere. I løbet af en uge håber jeg, at vi er i mål med de her sager, siger Allan Reese.

Der har været mange skriverier om ledelsen af Jammerbugt FC - eller mangel på samme. Derfor er der også et klart håb fra Spillerforeningens side, at klubejer Klaus-Dieter Müller får styr på den daglige ledelse af klubben, som mildt sagt har været tvivlsom siden Søren Als Christiansen stoppede som direktør i klubben.

- Det er også vores håb, at klubben kaster nogle flere ressourcer efter at få tingene til at fungere, for det var mit klare indtryk, at det var en mangelvare i de sidste måneder af sæsonen.