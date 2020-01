Spillerne betaler for, at Vejgaard kan komme på træningslejr

FODBOLD:Med ét point i de sidste ti kampe fik Vejgaard Boldspilklub en skrækkelig afslutning på efterårssæsonen, og derfor må nordjyderne overvintre på sidstepladsen i fodboldens 2. divisions pulje to.

Men trods en status som amatører har spillerne i Vejgaard selv sørget for, at de får optimale muligheder for at forberede sig på den forårssæson, hvor nedrykningstruslen skal afværges. Således betaler spillerne selv for, at man i februar kan komme på fem dages træningslejr i Belek i Tyrkiet.

- Det skal de have stor ros for. Vi har fundet frem til et selskab, der kunne sørge for, at det kan ske til en fornuftig pris, men det er ikke en lavbudgettur. Det er et fint hotel med god forplejning og nogle gode baner, så det bliver en rigtig fed tur. Desværre får vi ikke en fuld trup med, fordi der er enkelte, der ikke har kunnet få fri fra deres arbejde, men vi skal nok finde 18 mand, siger Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg, der forventer en udbytterig tur.

- Det bliver fantastisk for spillerne, at de i fem dage kan leve som fuldtidsprofessionelle. De har ingen forpligtelser ud over at spise den mad, der bliver stillet foran dem, sove i den seng, de bliver præsenteret for og træne en masse. Det bliver fantastisk, siger han om træningslejren, hvor der venter en enkelt træningskamp mod en endnu ukendt modstander.

Vejgaards træningskampe i opstarten 25. januar mod Jammerbugt FC 1. februar mod Holstebro 8. februar mod VSK Aarhus 11. februar mod Nørresundby FB 19. februar - 23. februar træningslejr i Belek i Tyrkiet med en enkelt kamp mod en endnu ukendt modstander. VIS MERE

Før afrejsen til Tyrkiet venter dog fire træningskampe hjemme i Danmark. Den første er lørdag 25. januar mod 2. divisionskollegaerne Jammerbugt FC, men allerede 6. januar kaldte Christian Flindt Bjerg dog til årets første træning, og her kunne han også glæde sig over, at hans trup er blevet styrket med tilgangen af 18-årige Nicklas Bucio, der er kommet til fra Hobro IK, hvor han har været en del af himmerlændingens U19-divisionshold.

- Han er sådan en spiller, vi gerne vil have. Han har været i en større klub end vores og har lært, hvad det kræver. Han har vist sig som en rigtig dygtig spiller, og vi kan godt forvente en del af ham. Han er en teknisk dygtig spiller, der både kan spille på den centrale midtbane, på kanterne og som hængende angriber, fortæller Christian Flindt Bjerg.

Derudover har klubben også fået tilgang af Emil Rask Colding, der har en fortid på AaB’s U19-ligahold, men han bliver ikke en forstærkning fra første dag.

- Han er blevet opereret i knæet, så han skal bruge foråret på at komme i gang igen. Det giver vi ham mulighed for, og så må vi se, hvad det bliver til, siger Christian Flindt Bjerg, der til gengæld kun har måttet tage afsked med én spiller, idet Jonas Borg Kristensen er stoppet i klubben.

- Han spillede en enkelt kamp for os fra start, men ellers har hans fleste optrædener været på vores andethold i Jyllandsserien. Han har måttet stoppe, fordi hans krop ikke kan holde til belastningen, og det er ægerligt at miste ham, for han er en god fyr, men sportsligt får det ikke den store betydning for vores førstehold.

- Derudover har vi ikke mistet nogen, og det er jeg meget tilfreds med, for det fortæller noget om den karakter, der er på holdet. Folk begynder ikke at kigge sig om efter noget andet, selv om det de sidste måneder for første gang i to og et halvt år er lidt op ad bakke for os, siger Christian Flindt Bjerg.

Forårssæsonen i 2. division sparkes i gang 7. marts, hvor Vejgaard gæster Brabrand.