Spillerne hjælper: White Hawks er tæt på støttemålet

ISHOCKEY:I Frederikshavn White Hawks er træningen stadig suspenderet, og den danske ishockeysæson er for længst afblæst uden kåring af en dansk mester.

Men uden for isen fortsætter en endnu vigtigere kamp, i det klubberne kæmper for at skrabe penge nok sammen til, at de i næste sæson også kan sende et hold på isen.

Flere klubber sælger støttebilletter til kampe, der ikke bliver spillet, og sådan er det også i Frederikshavn White Hawks,. hvor klubben sælger billetter til 150 kroner stykket.

Og her har spillerne også gået ind med en stor hjælp. Spillertruppen er nemlig gået sammen om at købe 200 billetter.

- Alle bakkede op om det her, så udover at tømme bødekassen, supplerede vi alle op med ekstra penge. Derfor har vi købt 200 billetter, svarende til 30.000 kroner, siger Thomas Søndergaard til klubbens hjemmeside.

White Hawks er nu oppe på 1563 solgte billetter, hvilket glæder direktør Henrik Andersen.

-Vi er utrolig stolte over den opbakning vi får fra alle sider i de her dage. Privatpersoner, virksomheder, og nu vores spillere og trænere, der køber støttebilletter. Vi havde en høj ambition om at sælge 1800 billetter, og vi er jo godt på vej, siger Henrik Andersen.