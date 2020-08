Spillet om Okore: - AaB kan komme til at ligne nogle amatører

FODBOLD:Har Jores Okore en fremtid i AaB, eller skifter han klub?

Det spørgsmål har ingen af parterne endnu givet svar på. Midterforsvareren havde kontraktudløb efter den netop afsluttede sæson og har gennem en længere periode meldt klart ud, at AaB ikke var hans førsteprioritet rent fodboldmæssigt.

Nordjydernes sportschef Inge André Olsen har til gengæld udtalt, at man meget gerne ville holde på Jores Okore, som fik fuld spilletid i 35 af 36 superligakampe i den forgangne sæson. I følge panelet i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten, har sportschefen dog givet forsvarsspilleren alt for lang betænkningstid.

- Han (Okore red.) står med alle kortene på hånden, for han kan sige, at han lige vil se, om der kommer et bedre tilbud, og hvis der ikke gør det, kan jeg godt tage imod jeres tilbud. Det er et rigtig skidt signal for klubben, og man bliver nødt til at statuere et eksempel og sige, her er deadlinen. Vil du eller vil du ikke, for vi skal videre. Den deadline synes jeg er overskredet for lang tid siden, lyder det fra fodboldagent - og tidligere professionel fodboldspiller - Thomas Gaardsøe.

Han påpeger, at hvis Okore vælger at forlade AaB, har klubben misbrugt en gylden mulighed for at spille et nyt midterforsvar sammen i mesterskabsspillet. Så på den baggrund håber Thomas Gaardsøe, at de to parter finder en løsning, selv om han ikke har været voldsomt imponeret over Okores bedrifter i tiden i AaB.

- Fodboldmæssigt synes jeg ikke, han skal være der, men hvis han forlader dem, synes jeg, AaB har skudt sig selv i foden, og kan komme til at ligne nogle amatører. Det er lidt det samme som med Tengstedt (Søren, red.) Man lader dem spille i håbet om, at de vil forlænge, og så står man med håret i postkassen til sidst, lyder det fra Thomas Gaardsøe, som i podcasten har selskab af NORDJYSKEs sportsjournalist Thomas Jasper og den tidligere divisionsspiller og U-træner i AGF, Dennis Ramonn Olsen.

Sidstnævnte er helt på linje med Thomas Gaardsøe, når det kommer til Jores Okore.

- Okore kan det, han kan, og han har gjort det fint her i slutningen af sæsonen, men jeg synes, de indikationer, der har været længe, er, at han selv gerne vil væk, så jeg har svært ved at se, hvorfor man skal bruge alt for mange ressourcer på at få ham til at blive, siger Dennis Ramonn Olsen.

