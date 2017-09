Spilletid til Thellufsen i dansk storsejr

FODBOLD: Det danske U21-landshold har hjemmebane på Aalborg Portland Park, men det var småt med det nordjyske aftryk på tirsdagens storsejr over Litauen - en kamp, der endte 6-0 til Danmark, der dermed har vundet de to første kampe i EM-kvalifikationsgruppen med en sammenlagt målscore på 9-0.

Kun AaB’s Rasmus Thellufsen fik spilletid af tre nordjyske spillere på bænken, hvor både Jannik Pohl og Joakim Mæhle måtte sidde i samtlige 90 minutter - Mæhle var dog ude for at varme op, men kom ikke ind.

Den danske sejr kunne der bestemt ikke indvendes noget imod, og den kunne såmænd også være blevet endnu større.

Danmark dominerede kampen, men Marcus Ingvartsen kunne ikke omsætte et straffepark i første halvleg til at bringe holdet i front. I stedet blev det FC Midtjylland-wingbacken Rasmus Nissen, der kom først på tavlen som sidste mand i en omstilling, og han scorede sikkert med et fladt skud ved den fjerne stolpe.

Bare minuttet efter blev det 2-0 ved Silkeborg-angriberen Robert Skov, der trak flot ind i feltet og scorede ved den fjerne opstander.

Rasmus Nissen var dog ikke færdig, og igen dukkede han op ved den fjerne stolpe efter et stolpeskud og satte returen i nettet til 3-0.

I anden halvleg blomstrede en ellers anonym Mikkel Duelund, og på hans flotte forarbejde i venstresiden kunne Robert Skov score sit andet mål, da han kom løbende ind i det flade indlæg.

5-0 blev det endelig ved Marcus Ingvartsen, der efterhånden skyldte et par stykker, og han flugtede bolden flot i mål på et indlæg fra venstre side.

AaB’s Rasmus Thellufsen fik de sidste 20 minutter og kom med i et par optræk til chancer - blandt andet havde han et skud, der blev blokeret, men fortsatte mod mål, men denne gang fik Gertmonas i målet fat.

Og Rasmus Nissen var stadig ikke færdig. I slutminutterne kørte Danmark en flot omstilling fra venstre mod højre, og til sidst kanonerede Nissen bolden op i nettaget.

Danmark fører gruppen, men da U21-landsholdet nu er røget i konflikt med DBU er det ikke sikkert, at holdet kan spille den kvalifikationskamp i oktober.