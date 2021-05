Sponsor stopper i AaB til sommer: Giver afskedsgave til sidste hjemmekamp

FODBOLD:Det bliver et farvel til hummel som trøjesponsor hos AaB efter fem et halvt års tro tjeneste.

Det oplyser den nordjyske superligaklub på sin hjemmeside.

- Vi har været glade for samarbejdet med hummel, der har været en dygtig og seriøs partner gennem alle årene. Samtidig har vi dog også haft et ønske om at gå nye veje med vores beklædningsaftale, så derfor er vi i fred og fordragelighed blevet enige om, at samarbejdet for denne omgang ophører. Vi har dog en lang historik med hummel, så hvem ved om vores veje krydser hinanden igen på et senere tidspunkt, siger AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum til klubbens hjemmeside.

Som afskedsgave markerer hummel og AaB afslutningen på samarbejdet i forbindelse med AaB’s sidste hjemmekamp mod Vejle Boldklub onsdag den 19. maj.

- Vi har været rigtig glade for samarbejdet med AaB, det skal der ikke være tvivl om, og der har de seneste fem et halvt år været flere mindeværdige tiltag, ligesom vi synes, at vi sammen med AaB har skabt nogle unikke og flotte kamptrøjer, som klubbens fans har taget godt imod, forklarer Allan Vad Nielsen, der er administrerende direktør for hummel.

- Derfor er det også passende, at vi slutter af med en lille gave i form af en fan T-shirt til 500 udvalgte AaB-fans til sæsonens sidste hjemmekamp mod Vejle Boldklub, lyder det fra Allan Vad Nielsen.

Præmierne uddeles til tilskuerne på en af de i alt ni sektioner på stadion. Hvilken sektion, det bliver, er endnu ikke vist, for det skal afgøres via en konkurrence, skriver klubben. Alle med billet til kampen kan afgøre det ved at afgive en stemme.

Én heldig vil modtage en fan T-shirt samt en kampbrugt, signeret trøje, mens de resterende 499 modtager fan T-shirts fra hummel.