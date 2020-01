Sponsoropbakning har givet fornyet optimisme i EH Aalborg: - I næste sæson skal vi i slutspillet

HÅNDBOLD:Da EH Aalborg 13. november gik på vinterpause, var det med meldingen om, at klubben var i økonomiske problemer.

Men når HTH Ligaen lørdag genoptages med en hjemmekamp mod TTH Holstebro, er udsigterne væsentlig lysere. 3F, LO og Arbejdernes Landsbank har meldt sig som hovedsponsorer i klubben, der dermed har redet den værste storm af.

- Vi er ikke 100 procent i mål, men det er selvfølgelig en lettelse for os, at vi har fået en del af det på plads, så vi kan begynde at fokusere på det sportslige, siger EH Aalborg-direktør Henrik Skals, der dog ikke vil ud med, hvor mange flere penge der skal til.

- Jeg vil sige, at vi mangler en lille bid, men vi har lavet en plan for fremtiden, og vi har en forventning om, at de aktiviteter, vi har planlagt, kan lukke det sidste lille hul, siger Henrik Skals.

For de spillere, der lørdag skal i aktion mod TTH Holstebro, har forberedelserne dog været turbulente. I værste fald var der udsigt til en lønnedgang.

- Det har selvfølgelig været en frustrerende opstart for dem, for det har jo ikke kun handlet om det sportslige, men jeg synes, at de har klaret det fint. De har været forstående over for vores situation, men de har jo også haft en husleje, der skulle betales. Det har skabt en uro, som alle parter helst havde været foruden, siger Henrik Skals.

Men med nye hovedsponsorer er optimismen også tilbage i EH Aalborg.

- Jeg tror fuldt og fast på, at vi kan få bygget vores lille forretning op, så vi både bliver stærkere økonomisk og sportsligt. I næste sæson er vores mål, at vi skal med i slutspillet, siger Henrik Skals.

I øjeblikket er EH Aalborg dog tredjesidst i HTH Ligaen, så foråret skal bruges på at forblive et ligahold.

- Vi er for langt væk fra top-8, så vores mål i foråret er at få nogle point med over i kvalifikationsspillet, så vi kan komme på afstand af nedrykning, siger Henrik Skals.

Lørdagens opgør mod TTH Holstebro fløjtes i gang klokken 15. Kampen spilles i Dronninglund, fordi den sædvanlige hjemmebane i Nørresundby er optaget til anden side.