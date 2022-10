Sportschef afviser krise: - Vi har det lange kikkertsigte på

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks er byens sportslige fyrtårn, men bedømt på denne sæsons hidtidige resultater er stoltheden over fyrtårnet krympet betragteligt. Fredag aften var der ikke megen indlevelse fra hjemmepublikummet til indløbssangen Thunderstruck, som ellers plejer at være et lydmæssigt højdepunkt i forbindelse med White Hawks-kampe.

Syv nederlag på stribe er ikke noget, som går ubemærket hen blandt Frederikshavn White Hawks' omgivelser. Stimen af nederlag er hovedårsagen til, at høgene er raslet ned igennem tabellen efter en flot sæsonstart.

Med fredagens nederlag er Frederikshavn White Hawks isoleret på Metalligaens ottendeplads, og umiddelbart er det svært at se vendelboerne avancere ret meget i den stilling.

- Jeg vil ikke sige, at det overrasker os, at vi ligger der, hvor vi gør lige nu. Vi var godt klar over, at vi skulle i gang med at bygge et nyt hold op med en ny spillestil, da vi gik i gang med sæsonen, så vi oplever ikke det her som en krise. Mere som et resultat af den proces, vi har sat i gang, siger sportschef i White Hawks Kasper Kristensen.

Når det er sagt, så han første mand til at erkende, at stimen af nederlag ikke er noget, som man bare accepterer i processens hellige navn.

- Når man bygger et hus, så starter man altid med fundamentet, og i vores tilfælde er det defensiven, som vi har arbejdet med. Nu skal vi til at score nogle flere mål, og det skal vi gøre ved at angribe med fem mand. Lige nu angriber vi alt for ofte kun med tre mand, og så bliver det svært at score mål, og offensiven er helt sikkert vores store fokuspunkt lige nu, siger Kasper Kristensen.

Midt i tristessen over endnu et nederlag var der dog opløftende elementer i White Hawks-spillet mod Herning, men der var også en stribe fejl i puckomgangen i egen zone, som bedst kan kategoriseres som skødesløs.

Måske et udslag af ønsket om at spille mere kreativ ishockey og ikke blot høvle pucken afsted ved først givne lejlighed, som det tidligere har været kutyme på de kanter.

- Det er også en balancegang. Vi vil gerne spille, men vi skal heller ikke spille naivt. Vi har stadig den tilgang, at vi skal spille klogt i egen zone. Vi vil ikke bare blæse afsted og spille offensiv hockey, som Herlev for eksempel har succes med. Hvis vi skal spille med om mesterskabet om nogle år, så skal vi udvikle en spillestil, der har en solid defensiv tilgang og en stærk offensiv, der kan angribe med fem mand, siger Kasper Kristensen.

Han kunne meget symptomatisk for White Hawks' aktuelle form se, Sebastian Brinkman sende en friløber på stolpen, mens Hernings Phil Marinaccio sekunder senere scorede i den modsatte ende på en lignende chance.

Større ambitioner

Kasper Kristensen understreger, at den nuværende tilstand og det nuværende ambitionsniveau i Frederikshavn ikke må blive kronisk.

- Vi vidste godt inden sæsonstarten, at vores ambitionsniveau ikke hed top seks, men vi har igangsat det her arbejde, fordi vi vil tilbage til toppen af dansk ishockey. Vi har det lange kikkertsigte på, for vi ved godt, at det kommer til at tage tid, siger Kasper Kristensen.

I første omgang kan han glæde sig over, at kaptajn Jesper Jensen, der har været meget savnet, nærmer sig et comeback.

- Han træner med igen, og fra næste uge går han fuldt ind i træningen, hvor han også må være med, når der er kontakt, så jeg regner med, at vi snart har ham tilbage, og det glæder vi os naturligvis til, siger Kasper Kristensen.