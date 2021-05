Sportschef blev fyret efter uenigheder om strategien: - Jeg har da fældet en del tårer

FODBOLD:Når torsdagens kamp mod Hvidovre og dermed sæsonen 2020/2021 er fløjtet af, er et af dansk topfodbolds længstvarende ægteskaber forbi.

Jens Hammer Sørensen fik efter søndagens kamp mod Vendsyssel FF besked på, at han med udgang af maj ikke længere skal være Hobro IK's sportschef. Det job har han haft siden 2011, og inden da var han både spiller og træner i klubben.

- Jeg er dybt taknemmelig og stolt af at have været i en klub, der i den periode har slået sit navn fast på fodboldlandkortet. Jeg har fået nogle venskaber for livet i Hobro, og jeg vil da gerne indrømme, at jeg har fældet en del tårer det seneste døgn.

- Blandt andet da jeg i dag (mandag, red.) sagde farvel til spillerne. Tag en spiller som Jonas Brix-Damborg. Vi har fulgtes tæt gennem de seneste 10 år, og jeg har set ham blive gift og far til to små piger. På den måde føler jeg også lidt, at jeg siger farvel til en del af min familie, siger Jens Hammer Sørensen.

Hobro IK's bestyrelsesformand, Peter Christensen, fortalte tidligere mandag til Nordjyske, at fyringen sker af økonomiske hensyn. Alle tilgængelige midler skal kanaliseres over i spillertruppen for at opfylde målsætningen om at være en del af top-18 i dansk fodbold, lyder det.

- Jeg har godt været klar over, at det måske trak op til et brud. Vi har ikke været helt enige om den fremtidige strategi, og jeg er helt afklaret med, at det er bestyrelsen, der bestemmer retningen. De vil gerne skabe en top-18 klub i Danmark ved overvejende at bruge egne talenter og et kraftigt beskåret spillerbudget.

- Det er jeg ikke sikker på er muligt, og jeg havde gerne set, vi var fortsat ad den hidtidige vej, hvor vi har været dygtige til at samle talenterne op fra nogle af de store danske klubber. Eksempelvis som vi gjorde det med Mads Hvilsom, Jonas Brix-Damborg og Jesper Rask. På det punkt synes jeg, vi har haft succes og har vist vores berettigelse i dansk fodbold, siger Jens Hammer Sørensen.

I den snart overståede sæson indfrier Hobro ikke målsætningen om top-18, men klubben formåede dog at redde livet i 1. division før de sidste to spillerunder.

- Jeg er glad for, at jeg forlader en klub, der fortsat spiller på næstøverste hylde. Så føler jeg på en måde, jeg er kommet i mål, siger Jens Hammer Sørensen, der ikke ved, hvad fremtiden nu byder.

- Hvad jeg skal lave nu, aner jeg helt ærligt ikke. Først og fremmest skal jeg øve mig i at sove, for jeg har haft en del søvnløse nætter i det her job, siger han.