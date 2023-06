Sportschef: - Der sker noget i den kommende uge

FREDERIKSHAVN:Lige nu er det nærmeste, man kommer ishockey de mange besøg, der er hos det lokale ishus i sommervarmen.

De to nordjyske klubber er dog godt i gang med oprustningen til den kommende sæson, og med mange danske navne på plads er der nu spænding om, hvilke udenlandske kaniner, der bliver hevet op af hatten.

Frederikshavn White Hawks har allerede taget hul på den leg ved at offentliggøre canadiske Todd Winder og svenske Pontus Emglund til næste sæsons mandskab.

- Lige nu har vi 20 mand på kontrakt, så vi er godt med. Vi har offentliggjort et par udenlandske spillere. Derudover har vi Tadeas Galansky på kontrakt. Det samme er tilfældet med Alex Bumagin, men her er det uafklaret, om han kommer til at spille. Vi kommer nok til at hente flere udenlandske spillere, men vi har ikke travlt. Det handler om, at vi skal have folk ind, som har de samme værdier som klubben, oplyser Michael Kristensen, der er pressechef hos Frederikshavn White Hawks.

Mesterholdet Aalborg Pirates er normalt et hold, der er sent ude med de udenlandske tilføjelser. Indtil videre har det også været småt med nyheder på den front. Man har Kirill Kabanov på kontrakt, og så har man gentegnet med Matt Salhany, men mange Pirates-fans er ved at blive lidt utålmodige.

- Vi har allerede 19 spillere på kontrakt, så jeg kan ikke helt forstå, hvorfor folk er så urolige for os. Jeg kan sige så meget at, der sker noget i den kommende uge, siger Ronny Larsen.

Sportschefen er altså lige på trapperne med en ny spiller, og det må formodes at blive klubbens tredje udenlandske spiller, der præsenteres.

- Vi har ikke travlt med at få det hele på plads nu. Vi skal også have de rette folk ind, og vi står ikke først for som en dansk klub. Der er andre markeder, der er mere interessante for mange spillere. Derudover har vi i Pirates den ekstra udfordring, at vi binder mange af vores lønkroner op i danske spillere, så vi har ikke de helt vildt store lønninger til de imports, vi skal have ind, men vi skal nok nå det, siger Ronny Larsen, der i vanlig stil ikke har i sinde at bruge de ni mulige pladser til udenlandske spillere.

I sidste sæson havde Aalborg Pirates maksimalt otte. Det samme var tilfældet i Frederikshavn White Hawks.