Sportschef: Det svarer til at AaB møder City, United og Real Madrid

I 2008 var Manchester United på besøg i Aalborg for at møde AaB. I 2022 var Barca en tur forbi Jutlander Bank Arena for at møde Aalborg Håndbold i harpikssportens Champions League. Fælles for de to begivenheder var, at det var den forsvarende Champions League-vinder, der gæstede Aalborg.

Torsdag aften bliver der fuld plade i CL-mesterbesøg for aalborgensiske klubber. Her møder Aalborg Pirates nemlig ishockeyens kronede europæiske konge. Tappara Tampere vandt i foråret både det finske mesterskab og samtidig blev klubben det første ikke-svenske hold til at vinde Champions Hockey League, da man besejrede Aalborg Pirates' banemænd fra Luleå i finalen.

Der udgives løbende en rangliste for de bedste europæiske klubhold. Her ligger Tappara Tampere lige nu nummer et, mens Aalborg Pirates indtager en hæderlig 40. plads på samme liste.

I det hele taget er det nogle vanvittigt stærke modstandere, som Aalborg Pirates kan se frem til at møde i årets udgave af Champions Hockey League. Man indleder med en hjemmekamp mod turneringens forsvarende vinder. Efterfølgende er der en hjemmekamp på søndag mod et andet stærkt finsk hold Lukko, der også kandiderer stærkt til en plads i den europæiske top 10.

Efterfølgende venter to udekampe mod det svenske mesterhold Växjö Lakers og siden Färjestad, der vandt det svenske mesterskab i 2022.

- Hvis det havde været fodbold, så havde det svaret til, at vi skulle møde Manchester City, Manchester United, FC Barcelona og Real Madrid, lyder vurderingen fra Pirates-sportschef Ronny Larsen.

I så fald skulle man finde en større arena end Gigantium at fylde op, men nu er det ishockey, og de lokale hockeyfans er ikke sådan at imponere. Derfor vil det også overraske stort, hvis Sparekassen Danmark Isarena bliver tilnærmelsesvis fyldt op til torsdagens kamp.

Det kan også være, at det er et resultat af svingende resultater i træningskampene. Senest et nederlag i Frederikshavn.

- Som vi så ud i Frederikshavn, så er vi ikke klar til at spille Champions Hockey League. Der har helt sikkert været en del at arbejde med siden vores seneste træningskamp mod Frederikshavn. Vi er tidligt i forløbet, men vi ville gerne have været længere fremme.

Ronny Larsen er med på, at det bliver meget svært mod den absolutte top af europæisk ishockey.

- Et eller andet sted spiller vi alle kampe for at vinde, men vi ved godt, at vi nok ikke kommer til at dominere de her kampe. Det er nogle af de bedste hold i Europa, som vi skal møde. Vi skal ud på den helt skarpe klinge, hvis vi skal være med her, siger Ronny Larsen, der har manglet lidt kvalitet i Pirates-præstationerne i træningskampene.

- Vi har manglet noget fart i vores spil. Det er normalt vores varemærke. Vi har set langsomme ud i alle faser af spillet, og det er i hvert fald et sted, hvor der skal ske store forandringer i de kommende kampe, siger Ronny Larsen, der har haft lejlighed til at se sine udenlandske spillere i aktion.

- Det er ikke sådan, at jeg står og jubler over det jeg ser og siger, at det er det bedste kuld, vi nogensinde har hentet, men omvendt tror jeg nok, det skal blive godt, siger Pirates-sportschefen.

Der er kampstart torsdag klokken 19.