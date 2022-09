Sportschef: - Friis-fyring er også en nedtur for mig

FODBOLD:Den svære samtale havde Inge André Olsen onsdag aften.

Her skulle AaB's sportschef levere fyresedlen til Lars Friis, efter cheftræneren havde siddet på posten i bare 22 officielle kampe.

- Det er også en stor nedtur for mig at fyre en cheftræner efter 22 kampe. Det er hårdt og trist, og Lars er et godt menneske, som arbejder stenhårdt. Jeg anser ham som en god ven og har haft gode private samtaler med ham. Jeg håber fortsat, Lars og jeg kan være gode venner, for som jeg ser det, er fyringen sket på en respektfuld måde med forståelse for de mekanismer, der er i fodboldboldverdenen, lyder det fra Inge André Olsen dagen derpå, hvor interviews med journalister fra de mange fremmødte medier på AaB's anlæg helt sikkert føles betydeligt lettere.

Det til trods for, at sportschefen selvsagt må lægge øre til og svare på en lang række kritiske spørgsmål om sit eget virke. Ikke mindst evnen til at rekruttere det rigtige mandskab. Sådan er gamet, når man trykker på fyringsknappen efter kun at have haft en cheftræner ansat i omkring et halvt år.

Lars Friis fik aldrig sat sit aftryk i AaB, og dermed sluttede festen efter blot 22 kampe. Arkivfoto: Henrik Bo

- Vi havde ti dage til at undersøge, om Lars ville være det rigtige valg, og vi var sikre på, at Lars både trænermæssigt og på det menneskelige plan ville være en god mand, og at vi ville få kontinuitet. Derudover ville vi have en dansk træner, der havde kendskab til Superligaen og dansk fodbold. Men der er mange faktorer, der spiller ind på om tingene lykkes, og vi sidder i en situation, som har været svær at forudse. Jeg har også en stor del af ansvaret for, at vi ikke er lykkes. Det er ikke bare en cheftræner, der skaber resultater, siger Inge André Olsen.

Bedre end tabellen

AaB's situation er, at de i skrivende stund ligger under nedrykningsstregen, med det de selv mener er en trup med top 6-potentiale. En betragtning, som er blevet udfordret af omverdenen gennem den seneste tid. Inge Andre Olsen mener dog fortsat, at det mandskab, som Lars Friis har haft til rådighed, er bedre end tabellen afspejler.

- Lars må selv svare på, om han synes, jeg har givet ham gode nok betingelser for at få succes. Vi forsøger at skabe den bedste trup ud fra de økonomiske forudsætninger, der er til rådighed, og jeg har ikke hørt nogen sige, at vi ikke har en stærk trup, selv om jeg selvfølgelig også kan komme i tvivl, når vi taber kampe. Men vi har fortsat en stor tiltro til den trup, vi har, fastslår Inge André Olsen.

Hvis man tæller den uge med i starten af januar, hvor Martí Cifuentes stadig var i AaB, er klubben i 2022 nu oppe på fire forskellige cheftrænere. Kombineret med den seneste tids transferhistorier om AaB, er der flere, som efter torsdagens fyring har udråbt klubben til det nye galehus i dansk fodbold.

Lang snor

- Jeg synes ikke, man kan se på os som et galehus. Det har været et vildt år, og jeg forstår godt, at folk er følelsesmæssigt involveret, når en træner bliver fyret. Men jeg synes, at man skal huske på, at vi har spillet 22 kampe, og vi har givet Lars lang snor i håbet om, at holdet ville udvikle sig i den rigtige retning.

Erik Hamrén tørster efter at træne fodbold igen. Foto: Torben Hansen

- Det er ikke sket, og så må vi træffe de beslutninger, som vi mener er de bedste for AaB som klub. Så må folk skrive og mene, det de vil, siger Inge André Olsen, som glæder sig over, at det er Erik Hamrén, som nu skal forsøge at føre AaB væk fra bunden.

Den rutinerede svensker lå i følge sportschefen øverst i bunken af potentielle afløsere for Lars Friis.

- Jeg har peget på Erik Hamrén. Det var ham, der var vores førstevalg. Han har stor erfaring og brænder for at komme ud og træne spillere hver dag. Han er klog, erfaren og en stærk leder. Det er det, vi har brug for lige nu, slutter Inge André Olsen.