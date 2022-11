Sportschef om efterår: Det har været noget bøvl

ESBJERG:Thisted FC sluttede et svingende efterår stærkt af, da man vendte 0-2 til 2-2 i de sidste 20 minutter af kampen mod Esbjerg. Efter scoringer af unge Ebbe Facius og Noah Iversen kan man trods alt gå på ferie med en rigtig god mavefornemmelse.

2. divisionsklubben gik ind til efteråret med en ambition om at kunne blande sig i sub-toppen. Hold som Esbjerg og Kolding lignede umiddelbart favoritter til at rykke op på grund af markant større økonomi end de andre klubber, men Thisted FC havde næppe forventet, at man skal konkurrere med Kolding om titlen som sæsonens hidtidige skuffelse i 2. division ved indgangen til vinterpausen.

- Det har været noget bøvl her i efteråret. Det er ikke gået som håbet. Det har jo desværre bevirket, at vi har været nødt til at skifte træner igen. Det har langt fra været optimalt på alle områder, siger Peter Bechmann, der selv var nødt til at vikariere som træner, da man fyrede Krzysztof Popczynski dagen inden pokalbraget mod FC København.

- Vi må konstatere, at indledningen på sæsonen har sat sig dybe spor. De første nederlag gjorde ondt i en grad, som vi ikke er kommet os over. Det har været hakkende igennem hele efteråret, og resultaterne har ikke matchet vores selvopfattelse, som siger, at vi burde kunne være med i den sjove ende af tabellen, siger Peter Bechmann.

- Når det er sagt, så er det ikke kun trænerens skyld, at det er gået sådan her. Det er alle i klubben, som skal bruge den kommende vinterpause til at kigge indad, fastslår Peter Bechmann.

Unge lyspunkter

Nu skal efterårsevalueringen ikke være optakt til en vinterdepression hos thyboerne, så der er naturligvis også positive elementer at hive fat i.

- Der er flere unge spillere, som byder sig mere og mere til. Det er netop det, vi gerne vil se i Thisted FC. Spillerne har stået model til meget det seneste år, så de skal også have ros for indstillingen igennem hele efteråret, siger sportschefen, der i modsætning til spillertruppen ikke får ferie nu.

- Vi har en trænersituation, som vi skal have afklaret, og så skal vi se på spillertruppen. Jeg forventer, at vi er nogenlunde status quo, når vi er færdige med januar-vinduet. Der er nok et par spillere, der forlader os, men jeg forventer, at truppen er nogenlunde intakt, siger Peter Bechmann.

Ahmad Gero, der kom til fra Jammerbugt FC, og Simon Trier er de to eneste Thisted-spillere, der har kontraktudløb ved årets udgang.