Sportschef om ny AaB-træner: Han har masser af erfaring

FODBOLD:Det er en særdeles tilfreds Inge André Olsen, der mandag kunne sætte flueben ud for den trænerjagt, der er pågået i superligaklubben AaB i de seneste måneder.

Sportschefens valg faldt på den 38-årige spanier Martí Cifuentes, der det seneste to et halvt år har haft tøjlerne i den norske klub Sandefjord.

- Vi data-analyserede på næsten hele puljen af trænere i Skandinavien for at se, hvem der slog bedst ud på forudsætninger som offensiv fodbold og aggressivt presspil. På den måde kom vi straks ned på en lille håndfuld kandidater, fortæller Inge André Olsen.

Gennem samtaler med Martí Cifuentes blev han blot bekræftet i, at spanieren kunne være et godt match med AaB. Lige inden juleaften lykkedes det også sportschefen at møde Cifuentes i Oslo Lufthavn.

Masser af erfaring trods sine 38 år

- Vi har haft mange gode samtaler, hvor vi har lært hinanden at kende, og jeg føler mig overbevist om, at vi får en god træner med et tydeligt udtryk og en offensiv fodboldfilosofi til Aalborg - som også er et godt menneske.

- Rent fodboldfagligt imponerer det, at han har fået rigtig meget ud af et mindre godt materiale i Sandefjord. Vores referencer fortæller, at han arbejder hårdt og meget seriøst hver eneste dag, og det inkluderer arbejdet med at udvikle de unge spillere, siger Inge André Olsen.

AaB's sportschef understreger, at spanieren trods sine blot 38 år har masser af trænererfaring.

- Allerede som 21-årig traf han et aktivt valg om at stoppe som spiller og forfølge en trænerkarriere, så han mangler bestemt ikke erfaring. Den samlede han sig blandt andet som akademitræner i Millwall, Ajax og Barcelona, og da han blev cheftræner på seniorniveau i Spanien, var han den yngste nogensinde i den tredjebedste række, fortæller Inge André Olsen.

En stil - ikke en formation

I Sandefjord har Martí Cifuentes primært spillet 4-2-3-1, men tallene er ikke så vigtige for AaB's sportschef.

- Vores nye træner hænger sig heller ikke i talkombinationer, så længe der er tale om en underholdende stil med et højt og intensivt pres. Fodbold kræver fleksibilitet og også taktiske ændringer undervejs i kampene, forklarer han.

Der har tidligere gået historier i svensk presse om, at forhandlinger mellem Martí Cifuentes og klubben Mjällby strandede på, at spanieren ville have sin egen stab med - en assistent og en målmandstræner.

Det har dog ikke været til forhandling i AaB.

- Vi lavede i sommer nogle ændringer i vores stab omkring holdet i AaB, så vores indgang til processen har fra dag ét været, at vi kun var på udgik efter en cheftræner. Martí har også været meget interesseret i at få en indsigt i vores øvrige stab og deres arbejde, så han meget hurtigt kunne komme i gang med at forberede sig.

- Han har allerede set alle AaB's kampe fra den forgangne sæson, og det vidner lidt om hans seriøse tilgang til jobbet. Han har tydeligvis stor indsigt i dansk fodbold allerede, siger Inge André Olsen.