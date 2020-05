Sportschef om Sabbi-sag: Træls situation for alle parter

FODBOLD:Emmanuel Sabbi er udset til at blive en afgørende faktor for, at Hobro IK kan redde endnu en sæson i Superligaen. Det var han i foregående sæson, hvor den driblestærke offensiv-spiller scorede tre ud af fem mål for de gulblusede i de afgørende fire nedrykningskampe mod henholdsvis Vejle og Viborg.

Der er dog yderst usikkert, om amerikaneren er på holdkortet i Hobro, når det i juli skal afgøres, hvem der tager de tre pladser ned i 1.division.

Corona-pausen har som bekendt skubbet hele kampprogrammet, så der skal spilles frem til slutningen af juli.

Sabbi har dog i øjeblikket kun kontrakt med Hobro frem til slutningen af juni. Derefter er Hobro-topscoreren på kontrakt med superligakonkurrenterne fra OB.

En aftale, der blev meldt ud i januar. Spillere med kontraktudløb i den rykkede superligasæson er langt fra et sjældent syn. For langt størstedelen af spillerne, som eksempelvis Jores Okore og Patrick Kristensen i AaB, er kontrakterne blevet forlænget med en måned, men de havde i modsætning til Sabbi heller ikke fodboldfremtiden på plads.

Udsigten til, at holdets nok største profil måske er væk, når der er mest brug for ham, giver forståelige panderynker hos Hobro IK's sportschef, Jens Hammer Sørensen.

- For at sige det på godt jysk så er det en træls situation for alle parter, for OB, for Sabbi og for Hobro IK. Han står med en kontrakt fra 1.juli med en af de største klubber i Danmark, og det er til en helt anden hyre, end han har i Hobro, så der er flere ting i det.

- Vi vil selvfølgelig gerne have, at Sabbi gør sæsonen færdig i Hobro, for uden ham i sidste års playoff-kampe, er jeg ikke sikker på, at jeg i dag ville have været sportschef i en superligaklub, siger Jens Hammer Sørensen i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

Havde håbet på fælles løsning

Sportschefen kan have sin tvivl om, hvorvidt han kan overbevise Sabbi om at blive i Nordjylland en måned længere end planlagt.

- Vi havde håbet, at der ville komme noget fra Divisionsforeningen, der gjorde, at alle bare var forlænget automatisk i en måned. Det synes vi havde været det nemmeste, men der er selvfølgelig ting, der skal tages hensyn til, og det kan godt gå hen og blive en penibel situation for os alle sammen, erkender Jens Hammer Sørensen i podcasten.

Et af de spørgsmål, han også har skullet forholde sig til i Sabbi-sagen, er, om han og den sportslige ledelse tror på, at Sabbis fokus er 100 procent på Hobros overlevelse, når han allerede har kontrakten på plads med en anden klub.

- Det er der mange, der spørger mig om, men den situation kunne vi have stået i alligevel, hvis vi spillede sæsonen færdig i maj. Nu er det jo bare flyttet, så han kan komme til at spille for os i juli måned, og som sådan beholdt vi ham jo også i vinter, fordi vi troede på, at han kunne blive en afgørende faktor for, at Hobro kunne redde sig endnu en sæson i Superligaen, siger Jens Hammer.

I positiv dialog

Hvis Emmanuel Sabbi skifter til OB 1.juli, må han i øvrigt ikke spille kampe for fynboerne i de resterende kampe i denne sæson.

Hobro har yderligere seks spillere der har kontraktudløb med udgangen af juni. Heriblandt stamspillerne Jonas Brix-Damborg, Simon Jakobsen og Rasmus Minor.

- Vi taler med dem allesammen og er i en positiv dialog, og vi regner med langt de fleste fortsætter, lyder det fra Jens Hammer Sørensen.

Han har i Ripodsten selskab af Jakob Ahlmann fra AaB og NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen.