Sportschef satser på forlængelser med to ud af tre

HOBRO:Det har nu stået klart i nogen tid, at Hobro IK også i næste sæson vil være at finde i 1. division, og det har givet sportschef Lars Justesen grønt lys til at sætte fokus på holdsammensætningen til næste sæson.

Det ligger fast, at Don Deedson er væk. Han vil hjem til USA. Derudover er Danny Amankwaa, Mathias Nygaard og Ronnie Schwartz også fortid i klubben.

Desuden er der spørgsmålstegn omkring Simon Jakobsen, Jacob Tjørnelund og Mathias Haarup, der også har kontraktudløb om ganske kort tid.

To af de tre spørgsmålstegn har dog gode udsigter i forhold til en fremtid i Hobro.

- Jeg håber, at vi kan lande et par kontraktforlængelser, inden spillerne går på ferie. Det vil sige i løbet af en meget overskuelig fremtid, siger Lars Justesen.

- Jeg tror på, vi kan lande aftaler med Simon og "Tjørne". Jeg er mere usikker på, hvor vi står med Mathias Haarup. Han er jo en spiller, der også tiltrækker sig opmærksomhed fra andre klubber, siger Lars Justesen.

Sportschefen har tidligere givet udtryk for, at Hobro har lidt flere midler at gøre med, når der skal sættes et hold sammen, og de penge skal nok få ben at gå på i jagten på en eller flere afløsere til Don Deedson.

Stammen er intakt

Det positive for Lars Justesen er, at han kan holde sammen på hele stammen minus Deedson, så Hobro bliver ikke en banegård for nye spillere, som det måske kan blive tilfældet i både AaB og Vendsyssel FF.

- Vi er allerede ret langt i vores arbejde med at sætte truppen sammen. Det hjælper også, at vi har fået en afklaring på vores egen situation i god tid. Det næste bliver, at vi skal se, om vi kan lave et salg, siger Lars Justesen.

Mads Freundlich har været inde i en forrygende udvikling i denne sæson, og måske vil der være interesse for ham i det kommende transfervindue. Foto: Lars Pauli

Hobro kan glæde sig over, at man i klubben har formået at udvikle en trio af unge spillere til det, der sagtens kan være en højere hylde end Himmerlands fodboldhøjborg.

- Vi har Frederik Dietz, Frederik Elkær og Mads Freundlich, der alle har været inde i positive udviklingsforløb. Dietz var meget stærk i efteråret, hvor Elkær har været godt kørende i foråret. Freundlich har generelt bare gjort det godt, siden han fik chancen, så måske kan en af de tre tiltrække sig interesse fra en større klub, siger Lars Justesen.

Umiddelbart ligner Frederik Dietz den mest flyvefærdige spiller af de tre, selvom han er den, der har fået mindst spilletid i foråret. Der var allerede interesse for ham i vintervinduet, og alle parter håber på et salg i det kommende transfervindue.

- Lige nu er der ikke noget konkret, men vi forventer, at der nok skal være noget interesse, siger Lars Justsen.