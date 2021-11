Sportschef skyder nordjysk kritik i sænk

SKYDNING:Sportschef i Dansk Skytte Union Linda Andersson er skydeskive for en del kritik fra Anders Golding, der efterlyser større gennemsigtighed i eksempelvis udtagelsen af skytter til de store mesterskaber. Her føler Golding, at nordjyske Johan Birklykke blev uretmæssigt forbigået i forbindelse med EM tidligere på året. Et EM, der tjente som sidste kvalifikationsmulighed til OL.

Hun tilbageviser dog den kritik.

- På daværende tidspunkt kunne jeg ikke træffe en anden beslutning. Det var surt for Johan, men vi havde fire dygtige skytter, og de tre andre var lidt bedre på tidspunktet for udtagelsen. Det var tæt, og det var en hård beslutning, men jeg og landstræneren kunne ikke træffe andre valg, end det vi endte med at gøre, siger Linda Andersson til Nordjyske.

Hun mener ikke, der er belæg for at anfægte måden, som hun og den øvrige sportslige ledelse omkring eliteskytterne agerer på i forhold til udtagelser og prioriteringer.

- Mit arbejde er at få de bedste resultater til dansk skydning, og jeg mener, at OL-resultatet med en sølvmedalje til Jesper Hansen taler sit eget sprog. Vi har fulgt de gældende udtagelseskriterier til punkt og prikke, siger Linda Andersson.

Sportschefen stiller sig ligeledes uforstående overfor kritikpunktet om mangelfuld kommunikation og information.

- Jeg føler, at vi havde et godt møde, hvor alle blev hørt, og jeg troede sådan set, at vi var nået frem til enighed på det møde. Da vi forlod mødet, var det mit indtryk, at vi havde fået talt tingene igennem. Vi har i det hele taget haft en god dialog, siger hun.

Linda Andersson begræder, at Johan Birklykke har valgt at indstille karrieren, da hun ser et stort potentiale i ham.

- Det er stadig mit håb, at han ombestemmer sig og vil indgå i OL-satsningen frem mod Paris, for han er dygtig, så det er super træls, at han er stoppet. Men det er op til den enkelte person at træffe de beslutninger, som giver mest mening for ham. Den enkelte skytte skal ikke gøre det her for mig eller nogen anden. De skal gøre det for sig selv mest af alt. Det er jo deres liv, siger Linda Andersson.