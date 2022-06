Sportschef tordner mod forhøjet udlændinge-loft

AALBORG:Før måtte der være otte udenlandske spillere på et holdkort i Metalligaen, men fra næste sæson må de danske ligaklubber have op til ni udenlandske spillere i truppen. Det er en udvikling, som man er meget skeptisk overfor i Aalborg Pirates.

- Det er bestemt ikke nogen god udvikling for dansk ishockey. Med yderligere rum til en ekstra udenlandsk spiller i truppen, er der potentielt ni danske spillere, der forsvinder ud af ligaen, og det er en skidt udvikling for dansk ishockey, siger Ronny Larsen.

- Så ved jeg godt, at andre vil pege fingre af mig og sige, at vi kan sagtens have den holdning, når vi har så mange dygtige danske spillere. Men sandheden er, at det er noget, vi har arbejdet hårdt for igennem de seneste år. Det er noget, vi har opbygget, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad de andre gør, men jeg mener, at vi har gjort noget, som andre klubber også sagtens kan gøre, siger Ronny Larsen.

Han peger på ansvaret for dansk ishockeys fremtid som et klart argument for færre udenlandske spillere i ligaen.

- Vi har en forpligtelse til at værne om Danmark som ishockeynation i A-gruppen, og blandt andet derfor skal vi forsøge at give vores talenter de bedste forudsætninger for at slå igennem på seniorplan. Det gør vi ikke ved at tillade flere udenlandske spillere. Det er den forkerte retning for dansk ishockey, fastslår Ronny Larsen.