Sportschef undrer sig over målkrise: - Det har fyldt rigtig meget

FODBOLD:Drømmen om en hurtig tilbagevenden til Superligaen er skudt til hjørnespark, når Vendsyssel FF søndag tager hul på foråret i landets næstbedste fodboldrække, NordicBet Ligaen.

Nedrykkerne er hele 13 point efter Vejle, som indtager den ene plads, der giver oprykning til Superligaen. Mens det selvsagt ikke er opløftende læsning hos Vendsyssel FF, er det en anden del af tabellen, som har fyldt mest i opstarten. Det er den, der viser holdets målscore. Her fremgår det, at Vendsyssel FF med 16 mål i 18 kampe i efteråret scorede færrest gange af samtlige hold i rækken.

- Det har fyldt rigtig meget. Når jeg har sat mig ned med trænergruppen og evalueret på tingene og kigget fremad mod foråret, så har det altoverskyggende tema været, at vi skal blive langt dygtigere til at lave mål og skabe chancer, og når jeg kigger på de offensive folk, som vi har til rådighed så undrer det mig helt vildt, at vi ikke har scoret flere mål, siger Vendsyssel FF's sportschef Ole Nielsen i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten. Han kan dog glæde sig over, at Vendsyssels FF i den sidste testkamp inden forårspremieren på søndag hjemme mod FC Roskilde kom på måltavlen tre gange.

I podcasten bliver der også set nærmere på, hvordan AaB og Hobro er kommet fra land i foråret i Superligaen. Udover Ole Nielsen medvirker sportsjournalist Dennis Søndergaard og Søren Olsson fra NORDJYSKEs sportsredaktion. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og de steder, hvor du ellers henter dine podcasts.