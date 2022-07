Sportsdirektør er chokeret over Vingegaards forspring

At Jonas Vingegaard skulle slå Tadej Pogacar på Col du Granon, var en del af kalkulen.

Men at danskeren skulle distancere den dobbelte Tour-vinder med næsten tre minutter, chokerer også hans egne sportsdirektører på Jumbo-Visma.

- Vi vidste, at bjerget ville passe ham godt. Han skulle prøve at angribe på de sidste fem kilometer, og han troede så meget på sig selv, at han kørte så snart, han nåede femkilometermærket.

- Vi havde aldrig troet, at han skulle tage så meget tid. Men det gjorde han, og det er selvfølgelig skønt, siger en begejstret Grischa Niermann, sportsdirektør på Jumbo-Visma.

Holdet blev belønnet for en aggressiv taktik, der involverede samtlige otte ryttere.

Allerede på Col du Galibier blev tempoet i favoritgruppen skruet op til det maksimale, da Vingegaard og Primoz Roglic angreb på skift. Og i sidste ende var det de mange angreb, der knækkede Pogacar, mener sportsdirektøren.

- Vi ville gøre løbet hårdt. På Galibier var det fuld fart. Alle var på hælene allerede der. Det lønnede sig på den sidste stigning, siger Grischa Niermann.

Med onsdagens pragtpræstation i erindringen og den gule trøje på overkroppen er Jonas Vingegaard nu favorit til at vinde løbet. Det prøver Jumbo-Visma-ledelsen da heller ikke at løbe fra.

- Han er i førersædet, men der er ti etaper mere, og vi er der ikke endnu. Det eneste, der tæller, er at have den gule trøje i Paris, siger Grischa Niermann.

