Sportslig succes står ikke alene: Så stort er overskud efter EM i Thy

THISTED:Mindre end tre uger stod Thisted Vægttrænings Forening, for sjette gang i klubbens 40-årige historie, som arrangør af et internationalt mesterskab. Det har vakt glæde hos både bestyrelse og medlemmer i foreningen, fordi medlemmernes massive frivillige indsats har skabt et overskud på knap 300.000 kr. Det fremgår af en pressemeddelelse fra foreningen.

Årsagen til det gode økonomiske resultat skyldes, at alle involverede hjælpere var frivillige og ulønnede. En anden væsentlig faktor til den økonomiske succes er sponsorernes bidrag af kontanter, materialer og arbejdstimer uden beregning. Derfor har de få, men betydningsfulde sponsorer haft en væsentlig andel i succesen.

Sportslig og organisatorisk succes

Sportsligt blev mesterskaberne også en succes. Med tre lokale atleter på det danske landshold var der håb om medaljer til flere af de tre TVF'ere. På trods af at være engagerede som EM Crew, skuffede de ikke de lokale fans.

Benjamin Falgreen vandt EM sølv i trekamp i juniorernes 93 kg-klasse, sølv i squat og bænkpres samt bronze i dødløft. Patryk Bolek vandt medalje i dødløft, da han sikrede sig bronzemedalje i sit allersidste løft. Casper Futtrup blev nr. fire i 120 kg-klassen og satte to danske rekorder i squat og total. Han fik også medalje, som en af de fire danske herrer, der sikrede Danmark bronze ved et EM, som resultatmæssigt blev det bedste EM nogensinde for Dansk Styrkeløft Forbund.

Organisatorisk blev ikke én fejl registreret. Det tilskrives samarbejdet mellem arrangør og samarbejdspartnere, såsom Sport Event Denmark og Thisted Kommune. Thyhallens personale og de frivillige fra TVF løste i fællesskab udfordringer før de opstod. De primære samarbejdspartnere for de overnattende gæster, løste alle problemer, der uundgåeligt opstår når gæster fra 21 lande rykker ind.

Busser fra Hanstholm Turistfarts eneste problem var, at gæsterne havde svært ved at vænne sig til en præcis busplan. Ligeledes var der 48 lufthavns opsamlinger og afleveringer, primært foretaget af arrangørens eget crew.

Nu kan de frivillige som knoklede for at gøre EM drømmen til virkelighed nyde sommeren og se tilbage med tilfredshed på indsatsen. Så er spørgsmålet, om det igen bliver muligt at arrangere et EM eller VM i styrkeløft i Thy. Men det er et spørgsmål, hvis svar kun fremtiden kan løfte sløret for.