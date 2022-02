Sprogbarriere frustrerer Jammerbugt-træner

FODBOLD:Jammerbugt FC tabte søndag eftermiddag med 2-1 ude mod HB Køge i et opgør, hvor spillere og stab var frustrerede over dommertrioen med Jonas Hansen i spidsen.

- Det er som om, at dommerne har set sig sure på, at vi har for mange udlændinge. Spillerne siger, at dommerne ikke ville snakke engelsk med dem, og spillerne vælger jo ikke selv, om de kan snakke dansk. Vi synes, at det er op ad bakke.

- Vores kamp blev reelt lukket, da dommeren valgte at smide en af vores ud på det andet gule kort. Det kan godt være, at han ikke syntes, at der var frispark, men der kan aldrig være gult kort for film. Drengene blev frustrerede, og vi var på samme side som dem. Vi følte til tider, at vi spillede 11 mod 14, og det synes vi simpelthen ikke er i orden. Det er under al kritik, det dommeren leverer i anden halvleg, lyder det fra en tydeligt frustreret spillende assistenttræner Sead Gavranovic, der dog ikke selv var på banen i opgøret.

Sead Gavranovic er spillende assistenttræner, men var hverken på banen eller en del af udskiftningsbænken mod HB Køge søndag. Arkivfoto: Lars Pauli

- Spillerne følte, at de knap skulle røre modstanderen, før de fik en advarsel. Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en af deres spillere var ved at brække anklen på en af vores - med den linje, han lagde for os, skulle det være et direkte rødt kort. To minutter efter det røde kort gav han i min optik også et tyndt straffespark til dem. Han lagde en træls linje, der kun gik den ene vej.

Jammerbugt FC fik adskillige gule kort i anden halvleg og altså et rødt kort til Farid Ikene, da han modtog sit andet gule kort efter 62 minutter for film, men assistenttræneren var egentlig fint tilfreds med præstationen indtil da.

- Jeg synes, at vi kom fint ud. Vi leverer en god attitude fra start af kampen og holder os fint inde i den. Vi kom selvfølgelig bagud på et træls frispark, der blev rettet af i muren, men vi fik os kæmpet fint tilbage og scoret et rigtig flot mål.

HB Køge - Jammerbugt FC 2-1 (2-1) 1-0 Daniel Thøgersen (14. minut), 1-1 Mubaraack Nuu (37. minut), 2-1 Luka Racic (45+2). Jammerbugts hold: Pape N'Diaye, Junior Kulego (Boubacar Haidara 69. minut), Ismäel Sidibe, Rayan Senhadji, Emil Nielsen (Solomon Ogberahwe 80. minut), Mubaraack Nuh (Yan Bouche 69. minut), Farid Ikene, Diogo Pimentel, Tidiyani Bangoura (Diogo Balau 69. minut), Kelvin Igbonekwu (Abdramane Djitteye 46. minut), Alya Toure. Advarsler: Ismäel Sidibe (14. minut), Marko Stamenic (32. minut), Junior Kulego (43. minut), Farid Ikene (55. minut) Farid Ikene (62. minut), Emil Nielsen (64. minut), Alya Toure (75. minut), Diogo Balau (82. minut). Udvisninger: Farid Ikene (62. minut). Tilskuere: 1061 VIS MERE

- Lige inden halvleg gav vi et dumt frispark væk, som de fik prikket ind på bagerste stolpe, men det var selvfølgelig ærgerligt lige inden halvleg. Men jeg synes, at vi fik gjort de ting, vi gerne ville. Disciplinen og organisationen var god, men vi skabte måske ikke nok store chancer, siger Sead Gavranovic.

Han roser herefter, hvor langt de er nået på kort tid, og det kan være, at holdet når endnu længere, før de 6. marts møder Fredericia på udebane. En kamp, hvor Jammerbugt har brug for point, da de lige nu befinder sig på den anden af de to nedrykningspladser i 1. division.