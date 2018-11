Sprudlende AaB-hold brød sejrstørken og udspillede Esbjerg

FODBOLD: Fredag aften i Esbjerg, i det vindblæste Vestjylland, viskede AaB en kedelig statistik ud på Superliga-tavlen. Syv kampe uden sejre, 68 dage - men hvem tæller? - blev efter en kaotisk uge med trænerfyring sluttet af på en positiv note, da nordjyderne vandt 4-1 på udebane over esbjergenserne.

Det var et AaB-hold, der indledningsvist lige skulle have kalibreret kombinationsspillet. Der var fint fremadrettet drev i eksempelvis Kasper Kusk, men småspillet på banens sidste tredjedel manglede en snert af skarphed. Defensivt så det dog stabilt ud, og specielt Jores Okore afviste gang på gang vestjyderne langs jorden og i luften.

Nordjyderne fik midtvejs i første halvleg sat sig lidt mere på tingene, kom til chancer og også mange afslutninger. Største til Lucas Andersen, da han efter kombinationer med Thellufsen forsøgte at dreje bolden til det lange hjørne. Jeppe Højbjerg i Esbjerg-målet havde dog læst skuddet.

Det var gået længe siden, at AaB senest kunne juble over en Superliga-sejr, men mod Esbjerg fik nordjyderne end sejrstørken. Foto: Henrik Bo

AaB-overtaget tog kun til. På nær få omstillinger var det ikke meget EfB fik sat sammen foran Aalborg-målet, mens nordjyderne skruede op for presset.

Og netop det gav pote, da Lucas Andersen efter 43 minutter fik stresset Esbjerg-defensiven til en forkølet aflevering i bagerste geled. Den opsnappede Tom van Weert, som fri til skud foran feltet trykkede af, blev blokeret og kunne se bolden dale ned for fødderne af Lucas Andersen i feltet. Herfra svigtede angriberen ikke og udplacerede Højbjerg til 1-0.

To minutter senere var selvsamme Andersen igen på spil i EfB-feltet. Fra en position langt nede i hjørnet fik Kristoffer Pallesen halet et indlæg indover byen, mod bagerste stole, hvor Thellufsen fik løbet den op, kastede sig heroisk og lagde bolden tilbage i feltet mod Lucas Andersen. 2-0 og højtflyvende AaB-spillere på vej i omklædningsrummet.

Nordjysk magtdemonstration

Esbjerg og Adrian Petre sendte kort efter pausen et sug gennem maveregionen på Aalborg-lejren, da rumæneren ramte trekantssammenfoldningen med et frispark.

Det tog imidlertid ikke lang tid for AaB‘erne at ryste den oplevelse af sig. Målmageren Lucas Andersen indtog nu den assisterende rolle, da han efter 52 minutter med et hurtigt, veltimet træk skiftede retning, prikkede en stikning i feltet til Rasmus Thellufsen, som udbyggede føringen til 3-0.

Vestjyderne lignede fuldstændig et hold, der havde trådt ud på is iført fodboldstøvler. De skøjtede rundt og allerede to minutter senere fjernede AaB alt tvivl om, hvor pointene skulle hen. Nordjylland.

Tom van Weert med stærk fremadrettet løb, fladt indlæg i feltet, som Lucas Andersen elegant sprang over og endte hos Kusks kyniske venstrepote. 4-0.

I den efterfølgende jubel stormede Kasper Kusk direkte ud i armene på den nyforfremmede cheftræner Jacob Friis, mens holdkammeraterne hoppede med ombord i et stort gruppekram. Stærke signaler og stor forløsning for nordjyderne og ikke mindst Friis på bænken. Det var tydeligt.

Det lykkedes Esbjerg at reducere til 1-4 med lidt under ti minutter igen, da Joni Kauko headede bolden i mål efter et hjørnespark, men det kunne ikke pille ved den overbevisende AaB-sejr.

Med sejren kryber AaB, for nu, op på fjerdepladsen i Superligaen med 25 point efter 18 kampe.