Sprudlende Aalborg Pirates-spiller er klar til at overtage Danmarks mål

TAMPERE:Aalborg Pirates George Sørensen melder sig helt klar til at overtage målmandsansvaret, hvis skadede Frederik Dichow ikke bliver frisk til Danmarks kommende kampe ved ishockey-VM.

Mod USA kom Sørensen på is fra anden periodes start, da Dichow følte sig utilpas. Og selv om Danmark tabte kampen 0-3, får Aalborg-målmanden ros fra alle sider efter sin første VM-optræden i seks år.

- Det var fedt at komme ind. Det er selvfølgelig synd for Dichow, men jeg var spændt og klar til at komme ind og vise, hvad jeg kan.

- Jeg har trænet ekstra for at være klar, hvis sådan en situation skulle opstå. Jeg kender min rolle som andenmålmand, men jeg er 100 procent klar til at spille, hvis der bliver brug for det, siger George Sørensen.

Han nåede kun en smule opvarmning i pausen og kom halvkold på banen, men holdt alligevel sit mål rent i en anden periode, hvor Danmark til tider var under pres.

- Det er svært, for man skal lige have gang i kroppen efter at have siddet udenfor på stol og set ishockey. Mentalt skal man samle sig. Men jeg fik en god start og fik et par gange pucken lige i maven, siger han.

Landstræner Heinz Ehlers er også yderst tilfreds med reservens præstation under de vanskelige omstændigheder.

- Han gjorde det fantastisk. Det var ikke nogen nem situation at blive smidt ind i. Han har ikke spillet kampe i tre-fire uger, men det var en god indsats, siger landstræneren.

På vej ud til omklædningsrummet fik George Sørensen adskillige klap på benskinner og bagdel fra sine holdkammerater.

- Jeg sagde til ham, at han kan være stolt af det, han leverede, da han kom ind, siger Nikolaj Ehlers.

- USA har nogle gode individualister, som fik deres chancer, men han lukkede det ned. De to mål han lukkede ind, var to NHL-skud, der sad oppe i krogen. Alle har klappet ham på skulderen og sagt "godt gået", siger Nikolaj Ehlers.

USA's tredje og sidste mål blev scoret i tomt mål, da George Sørensen var blevet erstattet af en ekstra markspiller i slutfasen.

