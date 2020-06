Står bag syv gange DM-guld: Manden bag Brønderslevs gyldne bordtennis-æra får stor hæder

Han var med til at få Jan Harkamp og legendariske Claus Pedersen til Brønderslev, hvilket sikrede BI-Bordtennis sit første af i alt syv danske mesterskaber i 1984.

Han var også med til at fylde Brønderslev-hallen til bristepunktet nogle år senere, da de franske verdensstjerner og showmænd Secretin og Purkart lavede opvisning. Han har desuden været med til at arrangere flere danske mesterskaber og nordiske mesterskaber i Brønderslev.

Listen af meritter er alenlang, når det gælder 68-årige Hugo Sørensen. Han er i forvejen tildelt et æresmedlemskab i den klub, hvor han har besiddet samtlige poster i bestyrelsen i en periode på mere end 40 år.

Og i sidste uge blev han tildelt Guldnålen, som er den højeste hædersbevisning i dansk bordtennis.

"Hugo Sørensen har gennem årtier været en særdeles fremtrædende, succesrig og ikke mindst respekteret leder for BI-Bordtennis og et fyrtårn for sporten i Nordjylland og nationalt", lød det blandt andet i begrundelsen.

Hugo Sørensen (nr. to fra venstre) var med til at trække Jan Harkamp (nr. tre fra venstre) og Claus Pedersen til Brønderslev. Siden fulgte en lang række spillere, heriblandt Jesper Mortensen (nr. et fra venstre) og Carsten Egeholt (længst til højre). Privatfoto

Prismodtageren er "naturligvis dybt rørt og beæret" over at modtage Guldnålen som et bevis på, at han har sat BI-Bordtennis og Brønderslev på landkortet.

- Den vil også altid minde mig om de mange tusindvis af timer, som jeg har brugt på bordtennis. Jeg vil ønske alt det bedste for klubben fremover, siger Hugo Sørensen.