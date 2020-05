Stadig håb for 2. division: Vil afslutte sæsonen

FODBOLD: I sidste uge blev der givet grønt lys til, at landets to bedste fodboldrækker kunne starte igen, og 3F Superligaen vender derfor tilbage 28. maj med det udsatte opgør mellem AGF og Randers FC.

Men stadig er der ikke kommet nyt om landets klubber i 2. division, der har hele tre nordjyske repræsentanter i form af Jammerbugt FC, Thisted FC og Vejgaard Boldspilklub.

- Vi føler os ikke glemt som sådan, og jeg ved, at der er rigtig mange gode kræfter, der arbejder på, at vi kan komme i gang med at spille fodbold igen, så vi kan få sæsonen afsluttet på en ordentlig måde, siger formand i Jammerbugt FC, Bøje Holmsgaard Lundtoft.

Faktisk mødtes klubberne mandag for at diskutere situationen, og håbet er stadig, at 2. division kan komme med i den såkaldte ”fase tre” af genåbningen for Danmark.

- Det ville vi være rigtig glade for. Den fase begynder 8. juni, og så kunne vi komme i gang med turneringen 10. juni. Som det ser ud lige nu, er der jo nok ikke så mange, der har de store planer for sommerferien, så hvis man alligevel bare skal gå og tulle rundt i haven, tror jeg gerne, folk vil se noget fodbold, siger Bøje Holmsgaard Lundtoft.

- Oprindeligt havde jeg håbet, at vi kunne være færdige i slutningen af juli, men vi må også se på, at det kan blive nødvendigt at spille i lidt længere tid, så vi kan afviklet alle de 11 kampe, der mangler. Det vil klart være den rigtige sportslige afgørelse på det hele, siger Jammerbugt-formanden.

Ellers kan det ende med, at 2. division afgøres på skrivebordet, og det vil blandt andre have konsekvenser for Vejgaard, der i så fald bliver rykket ned.

- I Jammerbugt ligger vi lidt i ingenmandsland, selvom vi da kan risikere at rykke ned, hvis vi taber de forkerte kampe. Men det vil jeg næsten hellere risikere frem for, at det hele afgøres på skrivebordet. Det kan ingen være tjent med, siger Bøje Holmsgaard Lundtoft.