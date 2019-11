Stadig lang vej for EH Aalborg: Tabte vigtigt bundslag

HÅNDBOLD:EH Aalborg er fortsat et ungt og uprøvet hold med et for lavt bundniveau. Det står klart efter lørdagens bundslag i Nørresundby, hvor gæsterne fra Skanderborg løb med en sikker sejr på 29-25.

- Vi spillede kort og godt dårligt. Den snert, aggressivitet og umiddelbarhed, der ellers kendetegner vores spil, havde vi slet ikke i dag, lød det efter kampen fra manager Morten Secher.

Han mener, at flere faktorer bragte holdet ud af den trygge comfort zone. Dommeren lagde en hård linje, hvilket resulterede i mange udvisninger, og samtidig ramte hjemmeholdets spillere ikke det rette spændingsniveau.

- Det handler ikke om manglende vilje. Mere om, at spillerne skal forstå, at den ro og det overskud, de skal optræde med, vokser ud af hårdt arbejde. Det er vores base, og den sidder altså ikke i skabet endnu, siger Morten Secher.

Efter en jævnbyrdig start løb Skanderborg fra hjemmeholdet i slutningen af første halvleg, og det lykkedes ikke for alvor hjemmeholdet at gøre kampen tæt efter pausen.

- Vi kan og skal lære rigtig meget af den her kamp. Det er let nok at bevare roen og gøre det, man har aftalt på forhånd, når det går godt. Det er sværere, når man bliver presset og tingene går skævt. Så får man ikke udfyldt sin rolle, og alle leder lidt efter den eller dem, der kan tage ansvar. Vi er stadig et ungt og uprøvet hold. Det så vi i dag, siger Morten Secher.

Med nederlaget indtaget EH Aalborg ligaens 11. plads med fem point for 11 kampe.