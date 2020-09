Stadig ubesejret: FC Thy/ThistedQ har også månedens bedste spiller

FODBOLD:Der er stadig ingen hold, der har formået at besejre fremadstormende FC Thy/ThistedQ i denne sæson, efter at de lørdag spillede 2-2 hjemme mod FC Nordsjælland i Gjensidige Kvindeligaen.

Succesen smitter også af i Kvindeligaens kåringer for august. Fire Thy-spillerne er på månedens hold, og efter kampen mod Nordsjælland blev topscorer Rikke Dybdahl kåret til månedens spiller.

- Det betyder bestemt noget, og det er et tegn på, at vi som hold har gang i noget rigtigt. Det er i høj grad holdets fortjeneste, at jeg har får den her hæder, siger Rikke Dybdahl.

Mod Nordsjælland fik hun ikke øget sin sæsontotal på tre scoringer, men hun assisterede flot til Beate Marcussens 1-1-udligning.

- Jeg rangerer en assist lige så højt som et mål, for det handler om at vi får nogle point til holdet, siger Rikke Dybdahl.

Tilfreds med det ene point

FC Thy var bagud to gange i lørdagens topkamp - begge gange efter dødbolde - men hver gang kæmpede de sig tilbage. Anfører Mathilde Kjeldgaard stod for udligningen til 2-2 i slutningen af første halvleg. Efter pausen var det dog gæsterne, der var tættest på at løbe med sejren.

- Jeg synes, vi skal være tilfreds med det ene point, som blev kæmpet i hus mod en stærk modstander, siger Rikke Dybdahl.

Brøndby topper Gjensidige Kvindeligaen med 16 point efter seks runder, mens FC Thy/ThistedQ har 12 point på andenpladsen - ét foran FC Nordsjælland, der er treer.

- Vi mangler jo stadig at møde Brøndby, og vi har også smidt point mod AaB (nummer sjok i ligaen, red.), så vi skal ikke tage vores nuværende placering for givet, understreger Rikke Dybdahl.